30 будет, но не по всей Украине: чем удивит погода до конца июня

Значительной жары на всей территории Украины в июне еще не будет. Кроме того, продолжатся дожди и грозы.

Несмотря на то, что в части областей уже даже более 30 градусов, впрочем, значительной жары по всей Украине еще не будет. Об этом в комментарии 24 Канала рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Прогноз погоды до конца июня

Температура, конечно же, еще будет колебаться. По предварительным расчетам, пока нет стабильного антициклона, который бы влиял на всю территорию нашего государства.

Все-таки до конца месяца еще будет преобладать переменная погода вместе с дождями. Поэтому 30 (градусов – 24 Канал), конечно, будет, но не так чтобы прямо по всей территории Украины постоянно,

– отметила Наталья Птуха.

В части областей еще не может быть ниже значение температуры. Однако уже будет преобладать теплая воздушная масса.