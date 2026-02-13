Когда может существенно ухудшиться погода в Украине: синоптик назвал вероятные даты

Погодные условия в ближайшие дни будут теплыми и в основном благоприятными. Но такие изменения уже на выходных могут принести определенные ухудшения.

Об этом сообщил начальник Черкасского областного центра по гидрометрологии Виталий Постригань на своей странице в Facebook.

Когда может ухудшиться погода?

По словам синоптика, 13 февраля погода будет теплой, однако заметил, что потепление в условиях в основном облачной погоды приведет к постепенному таянию снега и сползанию больших масс снега с крыш домов и падению сосулек.

"Особое внимание не только под ноги, но и немного следим и проходите вдоль зданий на безопасном расстоянии от стен – не ближе 3 – 4 метра. Дискомфорта и ощущение холода будет добавлять порывистый ветер уже южных румбов", – написал он.

Кстати, Укргидрометцентр сообщал, что в течение 14 февраля в южной и восточной частях страны местами возможны сильные порывы ветра скоростью от 15 до 20 метров в секунду.

Уже в субботу, 14 февраля, и воскресенье, 15 февраля, как предупреждает Виталий Постригань, существует высокая вероятность выхода южных циклонов. Известно, что он обычно приводит к ухудшению погоды, в частности, возможно усиление осадков.

Пока траектория их перемещения рассчитывается, фаза и интенсивность осадков тоже впоследствии. Но может быть существенное осложнение погоды. Итак, уже почувствуем тепло Атлантики, однако, это еще не весна,

– подчеркнул он.

Какой будет погода до конца недели?