Когда в Украине будут дожди и возможен ли еще снег

В ближайшие дни в Украине будет удерживаться теплая и сухая погода. Впрочем, на следующей неделе уже могут пройти осадки.

Об этом интервью 24 Каналу накануне рассказала представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Дожди в Украине

По прогнозу Укргидрометцентра, в ближайшие трое суток, 8 – 10 марта будет сухая погода. Ветер юго-восточный и южный, 5 – 10 метров в секунду.

Ночью от -3 до +2 градусов. Днем +13 – +18. Более того, 8 марта на Прикарпатье до +20. В понедельник на Левобережье +10 – +15 градусов.

Синоптик отметила, что в первой декаде марта осадки точно не ожидаются. Ведь будет поле повышенного давления и никаких атмосферных фронтов. Погода с прояснениями, теплая и весенняя.

Но где-то 12 – 13 марта уже могут поступать атмосферные фронты. В связи с этим и осадки, и определенное колебание температуры также может наблюдаться,

– подчеркнула Наталья Птуха.

Добавим, по ориентировочному прогнозу на картах, на Западе местами могут пройти дожди уже 11 марта. Впрочем, сильные осадки не ожидаются. В среду, 12 марта, дожди также возможны в северной и центральной части.

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Когда будут дожди / Скриншот из Укргидрометцентра

Кстати, синоптик ответила, возможно ли еще значительное похолодание с морозами и снегом. Отметила, пока заливы холода не ожидаются. Однако такая вероятность сохраняется.

Март – переходный месяц. Еще не было такого, что-то все время сразу держались высокие значения температуры и потом шли постоянно на повышение.

"Все же в марте еще могут быть заливы холода. В принципе мы их во второй половине марта ожидаем. Определенное снижение может быть. Надеемся, что не критическое, но на несколько градусов температура все же колебаться будет, не может она постоянно удерживаться в пределах вот таких +15 – +17 градусов", – отметила Наталья Птуха.