В каких областях будут умеренные дожди, а где будет идти снег в первые дни февраля
В первые выходные февраля много областей Украины накроют осадки. Ожидаются умеренные дожди и мокрый снег.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Снег и дожди в Украине
По прогнозу синоптиков, в субботу, 1 февраля, в Украине, кроме большинства западных, Житомирской, Киевской и Винницкой областей, будут идти умеренные дожди, на Закарпатье – небольшой мокрый снег. Ночью и утром на Юге и Востоке местами туман.
Ночью в Украине от +4 до -1 градуса, днем +2 – +7. Однако на Юге +3 – +8 и +7 – +12 соответственно. В Карпатах снег при температуре 0 – -4 градуса.
В воскресенье на Востоке, Юго-Востоке и Западе ожидаются небольшие осадки, – преимущественно мокрый снег. Между тем на остальной территории без существенных осадков.
В понедельник в большинстве областей местами пройдет небольшой снег, на Юге умеренный мокрый снег и дождь. Ночью и днем от -3 до +3 градусов, но в Карпатах ночью -3 – -8 градусов, днем на Закарпатье +1 – +6.
В ближайшие трое суток ветер преимущественно северо-западный, 3 – 10 метров в секунду.
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Погода на месяц
- Ранее в Укргидрометцентре обнародовали прогноз на месяц. Синоптики отметили, что средняя месячная температура воздуха в феврале 2025 года предполагается от -3 до +2 градусов. Это на 1,5 градуса выше нормы.
- Между тем месячное количество осадков ожидается в пределах 25 – 65 миллиметров, что меньше нормы.
- Кстати, абсолютный минимум температуры воздуха, который фиксировали в феврале за всю историю наблюдений, достигает -24 – -39 градусов. На юге Одесской области и в Крыму -15 – -23.
- Абсолютный максимум температуры воздуха +12 – +20 градусов. Однако в Крыму, южных, Винницкой, Ивано-Франковской и Черновицкой областях местами +21 – +24 градуса. На высокогорье Карпат +9 – +11.