Будет ли сильная жара в западных областях
Остался последний месяц лета, но жары в западных областях практически не было. Удерживается прохладная погода. Температура нередко даже днем едва превышает +20 градусов.
Но будет ли жара в западных областях в ближайшие дни, – в интервью 24 Каналу рассказала представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха.
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Будет ли жара на Западе?
Представительница Укргидрометцентра констатировала, что сейчас в западных областях удерживается достаточно умеренный температурный режим. Жары нет.
И в ближайшей синоптической перспективе каких-то кардинальных изменений, чтобы там была жара такая, как на Юго-Востоке, не ожидается,
– отметила Наталья Птуха.
Добавим, по обновленным прогнозам на картах Укргидрометцентра, в ближайшие трое суток на Западе ночью +13 – +17 градусов, днем +26 – +28. Однако уже с 5 августа снова возможно снижение температуры, – днем +22 – +24 градуса. Поэтому как минимум до 6 августа жара в западных областях не ожидается.
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Прогноз погоды на 3 – 6 августа / Скриншоты из Укргидрометцентра