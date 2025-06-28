Никаких осадков по всей Украине: когда прекратятся дожди и грозы

В субботу часть областей Украины снова накрыли дожди и грозы. Кое-где значительные. Впрочем, вскоре осадки прекратятся по всей территории нашего государства. Более того, ожидается дефицит.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг представительницы Укргидрометцентра Натальи Птухи в Media Center Ukraine.

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Когда прекратятся дожди и грозы

По прогнозу синоптиков, уже с воскресенья, 28 июня, на территорию Украины начнет распространяться поле высокого атмосферного давления из Европы. Этот антициклон начнет обеспечивать нам более спокойную погоду.

Со следующей недели ситуация будет стабилизироваться: будет меньше ветра, больше прояснений и солнечных дней. Температура воздуха начнет повышаться.

Начиная со следующей недели дожди прекращаются. И у нас, соответственно, будет дефицит осадков уже не только в южных областях, но и по остальной территории,

– отметила Наталья Птуха.

Добавим, что по ориентировочному прогнозу на картах, 1 июля кратковременный небольшой дождь возможен лишь кое-где на Северо-Востоке. 2 июля осадки уже без осадков по всей Украине.

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Кстати, по прогнозу Укргидрометцентра, в июле возможен дефицит осадков. Ожидается, что месячное количество будет в пределах 25 – 73 миллиметров, в Карпатах и на Прикарпатье местами 84 – 109 миллиметров. Это 64 – 79% от нормы.