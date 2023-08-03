+37: Украину накроет сильная жара, когда будет сухо и солнечно

Уже на этой неделе в Украине прогнозируют сильную жару. Кроме того, в большинстве областей будет сухо и солнечно.

В первую неделю августа в части регионов сильно пригреет. Где ждать высокой температуры, рассказывает 24 Канал.

Кстати говоря Прекратятся ли дожди и грозы: какая будет погода в августе

В Украине прогнозируют сильную жару

Синоптики Укргидрометцентра прогнозировали, что ночью 3 августа в большинстве северных, центральных и южных областей днем на крайнем Западе и Востоке страны кратковременный дождь гроза. На остальной территории – уже без осадков.

Днем в Украине ожидается +25…+30. Впрочем, в Одесской области несколько больше – 33 градуса тепла.

Как уберечься от жары / Инфографика 24 Канала

В последующие двое суток, 4 и 5 августа, кратковременные дожди с грозой ожидаются только на Западе. Ночью столбики термометров будут достигать +15...+22, днем +30...+35.

Заметим, что согласно картам Укргидрометцентра уже в воскресенье в части областей значительно пригреет. Так, днем на Юге и Востоке ожидается +35...+37 градусов. Кстати, в большинстве регионов уже будет ясно.

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Ранее в комментариисиноптик Укргидрометцентра Наталья Птуха отмечала, что с 4 и 7 августа возможно повышение температуры, в частности, +30...+35 градусов и даже немного выше

Ориентировочный прогноз погоды на 6 августа / Скриншот из Укргидрометцентра

Заметим, что по прогнозу Укргидрометцентра, в августе средняя месячная температура предполагается в пределах 20-25 градусов тепла, в Карпатах 16 – 18, что на 1,5 – 2 выше нормы.

Между тем месячное количество осадков ожидается в пределах 31 – 73 миллиметра, в Карпатах 90 – 112 миллиметров, что на 80 – 100% в пределах нормы.