Украину накроют дожди, местами с мокрым снегом: когда усилятся и сколько будут

Уже вскоре Украину накроют осадки. Преимущественно дожди, впрочем, местами с мокрым снегом.

Уже во второй декаде марта вероятность осадков увеличится. Об этом ранее писал синоптик Игорь Кибальчич.

Интересно Будет ли в ближайшие дни значительное потепление

В Украине усилятся осадки

По поперелним прогнозом Кибальчача, во второй декаде месяца произойдет перестройка атмосферных процессов. Ожидается развитие многоцентровой области низкого давления над странами центральной и южной Европы, Средиземным морем. Это повлечет активизацию циклонической деятельности и атмосферных фронтов, в частности, и над территорией Украины.

Поэтому вероятность осадков увеличится, они будут проходить преимущественно в виде дождя, местами с мокрым снегом,

– отметил синоптик.

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Ориентировочный прогноз погоды на 12 марта / Скриншот из Укргидрометцентра

Интересно, что температура останется высокой. Заметно потеплеют ночи из-за плотной облачности.

После 18 – 20 марта интенсивность и повторяемость осадков в виде дождей еще больше возрастет, особенно в западных северных и центральных областях нашей страны,

– спрогнозировал Кибальчич.

Добавил, что область пониженного давления и фронтальные разделы охватят большую часть Европы. Будет преобладать западный и юго-западный перенос воздушных масс. Поэтому температура сохранится выше нормы, впрочем, с незначительными межсуточными колебаниями, в отдельные дни возможны ночные заморозки местами до 1 – 7 градусов, кроме, Юга.

Синоптик подытожил, что вероятность осадков заметно увеличится во второй половине марта, когда нашу страну чаще будут посещать циклоны и атмосферные фронты.

Месячное количество осадков ожидается в пределах нормы. Однако, в западных областях местами выше нормы на 15 – 30 %.

синоптик писал, что средняя месячная температура по всей Украине ожидается выше нормы на 2 – 3,5 градуса. Она будет колебаться в пределах 1 – 6 тепла. Впрочем, в Одесской и местами западных областях 7 – 8 тепла. Однако в Карпатах еще прохладно – около нуля градусов.