Будет тепло или еще врежет сильный мороз: как удивит погода в конце февраля

Февраль плавно подходит к концу. Уже менее чем через неделю начнется март. Но ждать ли еще усиления морозов, спрогнозировали синоптики.

Какая будет погода в последние зимние дни, задержится ли тепло, или же неожиданно снова врежет мороз, передает 24 Канал.

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Будут ли еще сильные морозы

В следующие трое суток, 24 – 26 февраля, в Украине будет преимущественно без осадков. Впрочем, жителям западных областей перед выходом на улицу лучше прихватить с собой зонтик. Возможен небольшой дождь.

Ветер будет юго-восточный, 7 – 12 метров в секунду. Однако, в субботу в Карпатах, днем также и в центральных, большинстве северных и Одесской областях порывы 15 – 20 метров в секунду.

Температура ночью 1 – 7 тепла, днем 6 – 13, на Прикарпатье, в Одесской области и Крыму до 15 тепла. В восточных, Сумской, Полтавской и Запорожской областях ночью от 2 тепла до 4 мороза, днем 2 – 9 градусов тепла,

– отметили в Укргидрометцентре.

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Прогноз погоды на 24 февраля / Скриншот с Укргидрометцентра

Заметим, что по ориентировочному прогнозу на картах, сильные морозы в Украине уже не ожидается. Вероятно, температура не упадет даже до -10 градусов.

Так, ночью 27 февраля температура несколько снизится. В частности, на Востоке ожидается до -4 градусов. Такие показатели ожидаются и 28-го. Однако, днем в Украине пригреет до +15 градусов.

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Ориентировочный прогноз погоды на 28 февраля / Скриншот из Укргидрометцентра

Возможны ли морозы этой весной