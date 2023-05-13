Будет ли лето-2023 в Украине жарче предыдущих

Осталось меньше, чем три недели мая, и уже скоро наступит лето. Каким же будет оно в этом году, чем удивит погода, рассказываем дальше.

Чего ждать от погоды летом, 24 Канал спросил у синоптика Укргидрометцентра Натальи Птухи.

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Будет ли это лето теплее предыдущих

Сразу же заметим, речь идет именно о погодных тенденциях. Ведь говорить о точной температуре или количестве ожидаемых осадков пока рано. Однако мы вместе с синоптиками обязательно расскажем Вам об этом уже скоро.

Ученые говорят, что июнь в пределах нормы должен быть, а вот июль и август может быть немного выше нормы,

– отметила Наталья Птуха.

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Норма средней месячной температуры для июня в Украине составляет 19,1 градуса.

Важно понимать, что погода прямо или косвенно зависит от всех происходящих на Земле процессов. К примеру, на нее влияет то, что происходит в Тихом океане.

По данным Всемирной метеорологической организации, в течение последних трех лет продолжается явление Ла-Нинья. Из-за чего и наблюдалось определенное понижение температуры. Однако этот период уже завершается, и ожидается нейтральная фаза в Тихом океане.

Ученые прогнозируют, что как раз на середину лета уже будет восстанавливаться противоположный процесс – Эль-Ниньо, во время которого повышается температура.

Развитие Эль-Ниньо, скорее всего, приведет к новому всплеску глобального потепления и увеличит шансы побить температурные рекорды.

– подчеркнул генеральный секретарь ВМО, профессор Петтери Таалас.

В то же время ученые ВМО отметили, что влияние на глобальную температуру обычно проявляется через год после развития Эль-Ниньо. Поэтому, вероятно, будет наиболее очевидно уже в 2024-м. Так что если не это лето, то уже следующее, скорее всего, будет жарче предыдущих.