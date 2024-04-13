Жарче предыдущих или нет: каким будет лето в Украине

До лета еще более полутора месяца. Впрочем, уже появились первые прогнозы на то время года.

Будет ли это лето самым жарким, какой погоды ждать, рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.

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Погода на лето 2024 года

Эксперт рассказала, что с одной стороны ожидается нейтральная фаза между "Эль-Ниньо" и "Ла-Нинья". С другой – на планету будет иметь влияние очень активная солнечная радиация. Возможно, что это лето все же не будет рекордно жарким.

И расчеты, и экспертные оценки говорят о том, что у нас лето может быть жарким. Но, если до этого речь шла о том, что оно может быть самым жарким, то сейчас более осторожно говорится об этом. Возможно, что это лето и не окажется самым жарким. Хотя будет довольно таки теплым,

– отметила Вера Балабух.

Также рассказала, какая будет погода до конца весны. Метеоролог отметила, что средняя месячная температура в апреле может быть на 2 – 4 градуса (или даже больше) выше нормы. Кстати, наиболее аномальная погода ожидалась именно на текущей неделе.

В мае также будут преобладать более высокие показатели, чем обычно. Впрочем, в последний месяц весны температура может быть не столь аномально высокой, как в апреле.