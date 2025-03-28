Во Львове утром объявили І уровень опасности: какая причина

Во Львове на пятницу, 28 марта, объявили повышенный уровень опасности. Предупреждение объявлено и для области.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Смотрите также Потепление до +20, солнечно и практически без дождей: погода на 28 марта

Погода во Львове

Синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях в регионе.

По городу Львову до утра 28 марта сохранится туман видимостью 200-500 метров,

– говорится в прогнозе.

Там объявили І уровень опасности, желтый.

По территории области туман будет наблюдаться местами. Синоптики указали, что будет туман видимостью 200 – 500 метров и гололед.



Во Львове объявили І уровень опасности / Инфографика Львовского регионального центра по гидрометеорологии

Смотрите также Какой будет погода в апреле 2025: прогноз на месяц

Отметим, что 28 марта в Украине будет преимущественно без осадков. Только на Юго-Востоке, ночью и на Юге пройдет небольшой дождь. В субботу днем в южной части, на Закарпатье и Прикарпатье.

В течение суток 30 марта на большей части территории страны умеренные дожди.