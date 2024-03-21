Непогода в Львовской области: метеорологи предупреждают об опасности
Источник:Львовский гидрометцентр
На территории Львовской области и города Львова объявлено предупреждение первого уровня опасности. Это указывает на потенциально умеренный риск.
По данным метеорологов, вечером 20 марта и ночью и утром 21 марта на территории области и города можно ожидать распространенный туман с видимостью от 200 до 500 метров. С 21 по 23 марта, также ночью и утром, ожидается гололедица на дорогах.
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В Львовской области объявили I уровень опасности
На территории Львовской области и города Львова объявлено предупреждение о метеорологических явлениях первого уровня опасности.
По данным метеорологов, 20 марта вечером и 21 марта утром, на территории области и города можно ожидать густой туман с видимостью от 200 до 500 метров.
С 21 по 23 марта, также ночью и утром, ожидается гололедица на дорогах, что может осложнить условия движения транспортных средств.
В Львовской области объявлен І уровень опасности / фото Львовский гидрометцентр
Когда ожидать весеннего потепления в Украине
- Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, что в конце недели в Украине уже может быть теплее. Однако ночью кое-где до сих пор может быть около 0.
- По ее информации, в период с 21 по 22 марта дневная температура будет оставаться в пределах +5 – +10 градусов тепла. Однако на 23 и 24 марта ожидается повышение температуры до даже +15 градусов.
- Наталья Птуха подчеркнула, что климатическая ситуация может измениться с понедельника. Впрочем, синоптики не предусматривают сильных морозов, однако пока нельзя говорить об окончательном наступлении потепления.