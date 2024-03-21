Непогода в Львовской области: метеорологи предупреждают об опасности

На территории Львовской области и города Львова объявлено предупреждение первого уровня опасности. Это указывает на потенциально умеренный риск.

По данным метеорологов, вечером 20 марта и ночью и утром 21 марта на территории области и города можно ожидать распространенный туман с видимостью от 200 до 500 метров. С 21 по 23 марта, также ночью и утром, ожидается гололедица на дорогах.

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В Львовской области объявили I уровень опасности

На территории Львовской области и города Львова объявлено предупреждение о метеорологических явлениях первого уровня опасности.

По данным метеорологов, 20 марта вечером и 21 марта утром, на территории области и города можно ожидать густой туман с видимостью от 200 до 500 метров.

С 21 по 23 марта, также ночью и утром, ожидается гололедица на дорогах, что может осложнить условия движения транспортных средств.



В Львовской области объявлен І уровень опасности / фото Львовский гидрометцентр

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