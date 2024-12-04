Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовскую ОГА.

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Гололедица на дорогах Львовщины

Во Львовской ОГА обратились к водителям и предупредили о том, что на дорогах области прогнозируют гололедицу. Там указали соответствующую инофрмацию со ссылкой на Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

По территории Львовской области предостерегают об опасных явлениях. В частности, ночью и утром 5 декабря на участках дорог возможна гололедица,

– говорится в сообщении.

Указывается, что объявлен І уровень опасности – желтый.

В ОВА отметили, что стоит быть осторожными за рулем и соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим.