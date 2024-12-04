Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Львівську ОВА.

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Ожеледиця на дорогах Львівщини

У Львівській ОВА звернулися до водіїв та попередили про те, що на дорогах області прогнозують ожеледицю. Там вказали відповідну інформацію з посиланням на Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

По території Львівської області застерігають про небезпечні явища. Зокрема, вночі та вранці 5 грудня на ділянках доріг можлива ожеледиця,

– ідеться в повідомленні.

Вказується, що оголошено І рівень небезпечності – жовтий.

В ОВА наголосили, що варто бути обережними за кермом та дотримуватися безпечної дистанції та швидкісного режиму.

Погода в Україні на Миколая

За прогнозом синоптиків, 6 грудня в більшості областей йтиме невеликий сніг. Вдень на Півдні з дощем.

Також в Укргідрометцентрі зазначали, що 4 – 6 грудня вночі 0 – -5 градусів, вдень від -2 до +3 градусів. Втім, у Карпатах -5 – -10 градусів вночі та від -2 до +1 градуса вдень.