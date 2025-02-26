Какой будет погода в марте 2025: прогноз на первый месяц весны в Украине

В марте средняя месячная температура может превысить норму. Также ожидается дефицит осадков.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Погода на март

По прогнозу синоптиков, в марте средняя месячная температура воздуха в Украине предполагается +1 – +7 градусов. Это на 1 – 1,5 градуса выше нормы.

Между тем месячное количество осадков ожидается в пределах 22 – 42 миллиметров, в Карпатах местами 50 – 74 миллиметра. Это меньше нормы.

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Кстати, в интервью 24 Каналу представитель Укргидрометцентра рассказывала, что март – переходный месяц, поэтому возможны как проявления зимней погоды, так и довольно высокая температура.

Пока у нас сохраняется тенденция, что первые дни марта будут с плюсами, больше с погодой, направленной на весеннюю,

– отметила Наталья Птуха.

Интересно, что абсолютный минимум температуры воздуха, который фиксировали в марте за всю историю метеорологических наблюдений в Украине, -20 – -37 градусов, на Юге и Закарпатье -10 – -27.

Абсолютный максимум +19 – +29 градусов. В Карпатах +14 – +14. Среднее месячное количество осадков составляет 26 – 51 миллиметров, на Закарпатье и в горных районах местами 56 – 106 миллиметров, а на высокогорье Карпат даже до 135 миллиметров.

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Заметим, Наталья Птуха также рассказала, что метеорологическая весна в Украине наступает, когда происходит устойчивый переход среднесуточной температуры через 0 градусов. Он должен длиться не менее 3 – 5 дней. Пока это не ожидается, ведь в начале марта ночью еще остаются "минусы".