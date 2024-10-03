Будет ли октябрь аномально теплым

В этом году сентябрь был аномально теплым. Среднесуточная температура преимущественно превысила климатическую норму на 3 – 9 градусов. В части областей октябрь также начался с тепла. Впрочем, на Западе резко похолодало, а на высокогорье даже выпал снег.

Каким же будет второй месяц осени, накануне в интервью 24 Каналу рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Погода на октябрь в Украине

Синоптик отметила, что по расчетам мировых прогностических центров, для первой декады октября по западным областям, конечно, температура будет несколько ниже климатической нормы из-за поступления более прохладного воздуха. Возможно, даже на 1 – 2 градуса. Впрочем, только на Западе.

Между тем на севере и частично в центральной части Украины еще будет оставаться близкой к норме. На Юге и Востоке – немного выше, то есть на 1 – 2 градуса.

Уже будет сглаживаться этот процесс. И, в принципе, если говорить по октябрю, то все равно, даже несмотря на то, что первая декада в западных областях может оказаться немного прохладной, остальное время ожидаем, что будет или близко к норме, или на 1 – 1,5 градуса выше. Речь идет о средней месячной температуре,

– отметила Наталья Птуха.

В Укргидрометцентре отметили, что средняя месячная температура воздуха в октябре предполагается в пределах +7 – +13, что на 1 – 1,5 градуса выше нормы.