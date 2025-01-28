Будет ли февраль аномально теплым: прогноз на месяц

В этом году в январе тепло, как бывает в марте. В части областей даже до +15 градусов. Сильных морозов не было вообще. Только кратковременное похолодание.

Но ждать ли аномального тепла в феврале, – в интервью 24 Каналу рассказала представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Погода на февраль 2025 в Украине

По прогнозу Укргидрометцентра, средняя месячная температура в феврале 2025 года предполагается от -3 до +2 градусов. Это на 1,5 – 2 градуса выше нормы.

Между тем месячное количество осадков ожидается в пределах 25 – 65 миллиметров. Это меньше нормы.

Интересно, что в том году в феврале зафиксировали много температурных рекордов. Так, только в первой половине месяца в Киеве их было аж 6.

Наталья Птуха ответила, возможно ли, что в этом году в феврале также будет высокая температура воздуха.

Возможно, мы этого не исключаем. То есть, учитывая тенденции изменений климата и вообще такие процессы не совсем зимнего характера, февраль может свои сюрпризы для нас принести,

– отметила представительница Укргидрометцентра.

К слову, по климатическим характеристикам, средняя месячная температура воздуха составляет 0 – -5 градусов, на юге Одесской области, в Крыму и на Закарпатье местами +1 – +4.

Абсолютный минимум, который когда-либо фиксировали в феврале за всю историю наблюдений, составляет -24 – -39 градусов, на юге Одесской области и в Крыму -15 – -23.

Абсолютный максимум +12 – +20 градусов. Однако в Крыму и южных, Винницкой, Ивано-Франковской и Черновицкой областях местами даже +21 – +24 градуса. На высокогорье Карпат +9 – +11.

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