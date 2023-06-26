Снова дожди и грозы: какая будет погода в первые дни июля

В течение этой недели украинцев ожидает неустойчивая и преимущественно дождливая погода. Кстати, будет лить, вероятно, и в первые дни июля.

Так, кое-где в первые выходные июля продолжатся дожди. Кроме того, возможны грозы, прогнозирует синоптик Игорь Кибальчич. Об этом информирует 24 Канал.

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Прогноз погоды на первые дни июля в Украине

По прогнозу синоптика, в субботу, 1 июля, на Левобережье Украины пройдут дожди, иногда с грозами. На остальных территориях нашего государства уже преимущественно без осадков.

Ожидается северо-западный ветер с порывами 7 – 12 метров в секунду. Однако в центральных и восточных областях сильнее – 15 – 20 метров в секунду.

Заметим, что жары по всей Украине еще не будет. В частности, температура воздуха ночью в субботу будет достигать лишь +12…+17 градусов, днем +24…+29. На Востоке прохладнее – только +19…+24 градуса.

В воскресенье, 2 июля, под влиянием поля повышенного атмосферного давления существенных осадков не предполагается, лишь днем на Севере Левобережья возможны небольшие кратковременные дожди с грозами,

– добавил Игорь Кибальчич.

Ветер несколько стихнет, однако порывы еще будут достигать 5 – 10 метров в секунду. Ночью +15…+20 градусов, днем пригреет до +25…+30.

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Сколько еще дней будет дождь