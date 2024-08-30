Погода на месяц: будут ли в сентябре жара и затяжные ливни, возможны ли заморозки и снег

Сентябрь является переходным месяцем от лета к осени. Ему присущи снижение температуры и ослабление грозовой деятельности, ведь грозы – летний процесс.

Какой погоды ждать в первый месяц осени этого года, в интервью 24 Каналу рассказала синоптик Укргидрометцентра Диана Кривобок.

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Погода на сентябрь 2024 года

Лето продолжает господствовать. В начале сентября будет наблюдаться такая же погода. Существенные изменения не ожидаются.

Температура остается высокой – днем +30 градусов, а кое-где и больше. На Юге может быть +35 – +36 градусов. Осадков сильных не ожидаем. Местами могут быть кратковременные грозовые дожди, но в целом в Украине осадков не будет,

– сказала Кривобок.

Кстати, +40 уже не прогнозируют. Таких затяжных волн тепла, как в июле, не будет.

Начало сентября будет теплым, кое-где даже будет летний характер погоды. Где-то примерно с середины сентября может быть определенное снижение температуры,

– рассказала синоптик.

Добавила, это еще будут уточнять, ведь синоптические процессы могут измениться.

По предварительным расчетам, средняя месячная температура воздуха в пределах +15 – +20 градусов, в Карпатах +13 – +14. Это на 2 градуса выше нормы.

Сильных и затяжных осенних ливней синоптики пока не прогнозируют. Кстати, в первую неделю сентября осадков может не быть вообще.

Интересно, что согласно анализу, в течение предыдущих лет во второй и третьей декаде сентября отмечались заморозки в воздухе. В Карпатах и местами в Черниговской, Сумской, Черкасской и Кировоградской областях даже в первой декаде сентября. Снег в сентябре фиксировали только на высокогорье Карпат.

Пока что не ожидаем. В первой декаде сентября заморозков 100% не будет. Ведь начало сентября у нас будет очень теплое. Поэтому о заморозках говорить еще рано,

– подчеркнула Диана Кривобок.

Справка. По климатическим характеристикам, абсолютный минимум температуры воздуха -1 – -7 градусов. На юге Херсонщины и Запорожья 0 – +1 градус, а в Крыму до +5,5 градуса.



Абсолютный максимум +33 – +38,8 градуса. Однако в горных районах местами +24 – +32 градуса.