"Практически полгода": в каких областях метеорологическое лето длилось около 180 дней

В этом году метеорологическое лето в Украине продолжалось довольно-таки долго. В части областей даже около 180 дней.

Об этом в интервью 24 Каналу рассказала Наталья Птуха. Синоптик Укргидрометцентра отметила, что метеорологическая осень уже наступила по всей территории нашего государства.

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Где метеорологическое лето длилось около 180 дней

Синоптик рассказала, что для каждой метеостанции наступление осени высчитывалось отдельно. Для Киева, например, его зафиксировали еще 30 сентября.

В таких областях как Николаевская и Херсонская метеорологическое лето вообще длилось около 180 дней, то есть практически полгода,

– подчеркнулп Наталья Птуха.

Эксперт также отметила, что сейчас в большинстве областей уже формируется осенний характер погоды.

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Краткая справка. Метеорологическая осень наступает, когда средняя суточная температура несколько дней подряд держится ниже +15 градусов.

Кстати, полное интервью с Натальей Птухой уже вскоре читайте на сайте 24 Канала. Узнайте, будет ли в Украине еще потепление до +20 градусов и более, а также ударят ли сильные морозы и выпадет ли снег до конца октября.