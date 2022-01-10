Украину затянет тучами, ударят морозы до -6: прогноз погоды на 11 января
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине во вторник, 11 января, будет облачной. Осадков синоптики не прогнозируют. Температура будет колебаться от +1 в восточных регионах до -6 на Киевщине и Сумщине.
Теплее всего будет на Востоке и Юге. Днем в оккупированном Крыму, а также в Донецкой и Луганской областях температура будет колебаться от -1 до +1 градусов.
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Сильные морозы ударят на Севере. На Черниговщине прогнозируют от -3 до -5 градусов, а на Сумщине – от -4 до -6 градусов. Зато осадков там не будет.
Похожую ситуацию будут наблюдать и жители Центра. В большинстве регионов там также следует ожидать температуру в пределах -3...-5 градусов. Теплее всего будет в Запорожской области.
Западные области также скует мороз: от -1 на Волыни до -5 на Ивано-Франковщине и Буковине. Ночью в большинстве регионов температура опустится и до -6 градусов.
11 января в Киеве также прогнозируют морозную погоду. Столбики термометров опустятся там до -4...-6 градусов. При чем, как днем, так и ночью.
Прогноз от Натальи Диденко
Синоптик Наталья Диденко объяснила, что уже 11 января в Украине начнется похолодание. Впрочем, будет происходить это постепенно. Ветер будет преимущественно северный – порывистый и некомфортный.
Снег возможен в Карпатах, а снег и мокрый снег также пройдут в восточных областях. И все. В большинстве областей будет без осадков,
– подчеркнула она.
Диденко также предупредила, что из-за похолодания во вторник на дорогах и тротуарах укрепится гололедица, поэтому украинцам стоит быть осторожными.
Погода в городах Украины 11 января
Ужгород – -2...-4
Львов – -2...-4
Ивано-Франковск – -3...-5
Тернополь – -3...-5
Черновцы – -3...-5
Хмельницкий – -3...-5
Луцк – -1...-3
Ровно – -1...-3
Житомир – -3...-5
Винница – -2...-4
Одесса – 0...-2
Николаев – -1...-3
Херсон – -1...1
Симферополь – -1...1
Кропивницкий – -3...-5
Черкассы – -3...-5
Чернигов – -3...-5
Сумы – -4...-6
Полтава – -3...-5
Днепр – -2...-4
Запорожье – -1...1
Донецк – -1...1
Луганск – -1...1
Харьков – -1...-3
Киев – -4...-6
Погода в городах Украины 11 января / Карта Укргидрометцентра