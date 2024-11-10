Пасмурная и холодная: какую погоду ожидать в понедельник 11 ноября

Рабочий день 11 ноября будет отличаться пасмурной, бездождевой и прохладной погодой. Почти по всей Украине она обещает быть одинаковой.

Понедельник 11 ноября запомнится облачным небом без существенных осадков. Значительного похолодания не прогнозируется. Впрочем, днем показатели термометра будут ниже тех, что были на выходных, передает 24 Канал.

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Какая погода будет завтра

Днем средняя температура по Украине составит 4 – 6 градусов, а ночью 1 – 3 градуса тепла. Ветер тоже будет умеренным и будет разгоняться со скоростью 3 – 10 метров в секунду.

Днем немного теплее, чем в других областях, будет на Юге. Там термометр будет показывать от 6 до 10 градусов тепла. Зато, в Киевской, Сумской, Луганской и Житомирской, предварительно, ожидаются самые низкие показатели – от 4 до 6 градусов тепла.

Ночью самым холодным окажется Запад. Только там обещают заморозки – 1 – 3 градуса. В остальных областях температура ночью составит от 0 до 5 градусов.

Температура в областных центрах

Киев +4...+6

Ужгород +7...+9

Львов +5...+7

Ивано-Франковск +5...+7

Тернополь +5...+7

Черновцы +6...+8

Хмельницкий +5...+7

Луцк +5...+7

Ровно +5...+7

Житомир +4...+6

Винница +5...+7

Одесса +6...+8

Николаев +7...+9

Херсон +7...+9

Симферополь +8...+10

Кропивницкий +5...+7

Черкассы +5...+7

Чернигов +5...+7

Сумы +4...+6

Полтава +5...+7

Днепр +7...+9

Запорожье +5...+7

Донецк +5...+7

Луганск +4...+6

Харьков +5...+7

Прогноз погоды на 11 ноября