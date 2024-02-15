Преимущественно тепло, но местами возможен снег: прогноз погоды на 16 февраля

Погода в Украине в пятницу, 16 февраля, в некоторых регионах снова будет напоминать весенние деньки. Однако в северо-восточных и центральных областях возможно выпадение небольшого снега.

На большей части Украины синоптики прогнозируют отсутствие каких-либо осадков и небольшую облачность. Однако она вряд ли сможет испортить настроение в эти теплые зимние деньки.

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Температура по Украине

Синоптики прогнозируют 16 февраля по всей Украине облачную погоду. Жители северо-восточной части, а также ночью жители Киевской, Черкасской и

Кировоградщины могут рассчитывать на небольшой снег, местами с дождем. На остальной территории без осадков.

Также стоит быть осторожным, ведь ночью и утром в западных и северных областях туман. Ветер юго-восточный, в южной части северо-восточный. Его скорость будет достигать 5 – 10 метров в секунду, в Приазовье днем местами порывы до 15 – 20 метров в секунду.

Температура в восточных и Сумской областях ночью будет достигать 1 – 6 градусов мороза, днем термометр будет показывать около 0 градусов. На остальной территории ночью от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза. Днем еще температура будет подниматься до 1 – 6 градусов выше нуля. На западе страны и юге Одесской области будет еще теплее – до 6 – 11 градусов выше нуля. В Карпатах ночью 2 – 7 градусов мороза, днем 3 – 8 градусов тепла.

Дневная температура в областных центрах

Киев – +2...+4

Ужгород – +8...+10

Львов – +8...+10

Ивано-Франковск – +7...+9

Тернополь – +6...+8

Черновцы – +6...+8

Хмельницкий – +5...+7

Луцк – +7...+9

Ровно – +6...+8

Житомир – +4...+6

Винница – +6...+8

Одесса – +5...+7

Николаев – +5...+7

Херсон – +4...+6

Симферополь – +4...+6

Кропивницкий – +4...6

Черкассы – +3...+5

Чернигов – +3...+5

Сумы – -1...+1

Полтава – +1...+3

Днепр – +3...+5

Запорожье – +2...+4

Донецк – 0...+2

Луганск – 0...-2

Харьков – -1...+1

Погода по Украине на 16.02.2024 / Укргидрометцентр