Дожди, туманы и мороз ночью: прогноз погоды на 17 февраля
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в субботу, 17 февраля, будет облачной с прояснениями. Синоптики прогнозируют, что осадков не будет.
Правда, в северо-западной части днем небольшой дождь. В западных областях – местами туман ночью и утром.
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Какой будет погода в регионах Украины
На всей территории Украины 17 февраля будет преимущественно юго-восточный ветер, 5 – 10 метров в секунду.
Температура в восточных областях ночью 3 – 8 градусов мороза, днем от 1 градуса мороза до 4 тепла. На остальной территории ночью от 2 градусов тепла до 3 мороза, днем 3 – 8 градусов тепла, на Западе – 8 – 13 градусов тепла,
– рассказали синоптики.
По их словам, в Киевской области будет облачно с прояснением, осадков не прогнозируют. Ветер также преимущественно юго-восточный 5 – 10 метров в секунду.
"Температура ночью от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза, днем 3 – 8 градусов тепла. В Киеве ночью около нуля, днем 4 – 6 градусов тепла", – предупредили в Укргидрометцентре.
Какой будет погода в городах Украины
- Киев – +4...+6
- Ужгород – +9...+11
- Львов – +10...+12
- Ивано-Франковск – +10...+12
- Тернополь – +9...+11
- Черновцы – +8...10
- Хмельницкий – +5...+7
- Луцк – +9...+11
- Ровно – +8...+10
- Житомир – +6...+8
- Винница – +7...+9
- Одесса – +6...+8
- Николаев – +5...+7
- Херсон – +5...+7
- Симферополь – +3...+5
- Кропивницкий – +4...6
- Черкассы – +4...+6
- Чернигов – +3...+5
- Сумы – +2...+4
- Полтава – +3...+5
- Днепр – +3...+5
- Запорожье – +3...+5
- Донецк – +1...+3
- Луганск – -1...+1
- Харьков – +1...+3
Погода по Украине на 17 февраля 2024 года / Укргидрометцентр