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24 Канал Новости Украины До +24 градусов и грозы на Западе: погода в Украине 19 апреля
18 апреля, 14:43
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До +24 градусов и грозы на Западе: погода в Украине 19 апреля

Дарья Смородская
Основні тези
  • 19 апреля в Украине преимущественно теплая погода с температурой от +19 до +24 градусов, но на Западе ожидаются грозы и ливни ночью и утром.
  • Ветер преимущественно юго-восточный со скоростью 7-12 м/с, а на западных побережьях и морях температура достигнет 15-20 градусов тепла.

Погода в субботу, 19 апреля, будет теплой, но местами синоптики прогнозируют ливни. Капризная весна удерживает нестабильную погоду, но солнце в этот день будет радовать украинцев.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды на 19 апреля

Синоптики отметили, что в субботу будет сохраняться переменная облачность. В большинстве областей осадков не прогнозируется, дожди и грозы пройдут только на Западе Украины – там ливни прогнозируют ночью и утром.

На Закарпатье и Прикарпатье 19 апреля будут грозы. Значительные дожди начнутся ночью и продлятся до утра в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях. Синоптики предупредили, что такие погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта.

На территории Украины ветер будет преимущественно юго-восточный, 7-12 метров в секунду. Ночью средняя температура воздуха составит 7 – 12 градусов тепла, а днем – от 19 до 24 градусов тепла.

В западных областях и на побережье морей прогнозируется 15 – 20 градусов тепла.

Какой будет температура в областных центрах

  • Киев +20...+22;
  • Ужгород +17...+19;
  • Львов +17...+19;
  • Ивано-Франковск +17...+19;
  • Тернополь +17...+19;
  • Черновцы +17...+19;
  • Хмельницкий +17...+19;
  • Луцк +17...+19;
  • Ровно +17...+19;
  • Житомир +19...+21;
  • Винница +19...+21;
  • Одесса +15...+17;
  • Николаев +20...+22;
  • Херсон +20...+22;
  • Симферополь +20...+22;
  • Кропивницкий +21...+23;
  • Черкассы +21...+23;
  • Чернигов +21...+23;
  • Сумы +21...+23;
  • Полтава +21...+23;
  • Днепр +21...+23;
  • Запорожье +21...+23;
  • Донецк +22...+24;
  • Луганск +23...+25;
  • Харьков +22...+24.


Прогноз погоды на 19 апреля / Карта Укргидрометцентра

Напомним, на Пасху, 20 апреля, синоптики прогнозируют дожди в Житомирской и западных областях Украины. На остальной территории праздник пройдет без осадков.