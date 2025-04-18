До +24 градусов и грозы на Западе: погода в Украине 19 апреля

Погода в субботу, 19 апреля, будет теплой, но местами синоптики прогнозируют ливни. Капризная весна удерживает нестабильную погоду, но солнце в этот день будет радовать украинцев.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды на 19 апреля

Синоптики отметили, что в субботу будет сохраняться переменная облачность. В большинстве областей осадков не прогнозируется, дожди и грозы пройдут только на Западе Украины – там ливни прогнозируют ночью и утром.

На Закарпатье и Прикарпатье 19 апреля будут грозы. Значительные дожди начнутся ночью и продлятся до утра в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях. Синоптики предупредили, что такие погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта.

На территории Украины ветер будет преимущественно юго-восточный, 7-12 метров в секунду. Ночью средняя температура воздуха составит 7 – 12 градусов тепла, а днем – от 19 до 24 градусов тепла.

В западных областях и на побережье морей прогнозируется 15 – 20 градусов тепла.

Какой будет температура в областных центрах

Киев +20...+22;

Ужгород +17...+19;

Львов +17...+19;

Ивано-Франковск +17...+19;

Тернополь +17...+19;

Черновцы +17...+19;

Хмельницкий +17...+19;

Луцк +17...+19;

Ровно +17...+19;

Житомир +19...+21;

Винница +19...+21;

Одесса +15...+17;

Николаев +20...+22;

Херсон +20...+22;

Симферополь +20...+22;

Кропивницкий +21...+23;

Черкассы +21...+23;

Чернигов +21...+23;

Сумы +21...+23;

Полтава +21...+23;

Днепр +21...+23;

Запорожье +21...+23;

Донецк +22...+24;

Луганск +23...+25;

Харьков +22...+24.



Прогноз погоды на 19 апреля / Карта Укргидрометцентра

Напомним, на Пасху, 20 апреля, синоптики прогнозируют дожди в Житомирской и западных областях Украины. На остальной территории праздник пройдет без осадков.