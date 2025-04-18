До +24 градусов и грозы на Западе: погода в Украине 19 апреля
- 19 апреля в Украине преимущественно теплая погода с температурой от +19 до +24 градусов, но на Западе ожидаются грозы и ливни ночью и утром.
- Ветер преимущественно юго-восточный со скоростью 7-12 м/с, а на западных побережьях и морях температура достигнет 15-20 градусов тепла.
Погода в субботу, 19 апреля, будет теплой, но местами синоптики прогнозируют ливни. Капризная весна удерживает нестабильную погоду, но солнце в этот день будет радовать украинцев.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Прогноз погоды на 19 апреля
Синоптики отметили, что в субботу будет сохраняться переменная облачность. В большинстве областей осадков не прогнозируется, дожди и грозы пройдут только на Западе Украины – там ливни прогнозируют ночью и утром.
На Закарпатье и Прикарпатье 19 апреля будут грозы. Значительные дожди начнутся ночью и продлятся до утра в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях. Синоптики предупредили, что такие погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта.
На территории Украины ветер будет преимущественно юго-восточный, 7-12 метров в секунду. Ночью средняя температура воздуха составит 7 – 12 градусов тепла, а днем – от 19 до 24 градусов тепла.
В западных областях и на побережье морей прогнозируется 15 – 20 градусов тепла.
Какой будет температура в областных центрах
- Киев +20...+22;
- Ужгород +17...+19;
- Львов +17...+19;
- Ивано-Франковск +17...+19;
- Тернополь +17...+19;
- Черновцы +17...+19;
- Хмельницкий +17...+19;
- Луцк +17...+19;
- Ровно +17...+19;
- Житомир +19...+21;
- Винница +19...+21;
- Одесса +15...+17;
- Николаев +20...+22;
- Херсон +20...+22;
- Симферополь +20...+22;
- Кропивницкий +21...+23;
- Черкассы +21...+23;
- Чернигов +21...+23;
- Сумы +21...+23;
- Полтава +21...+23;
- Днепр +21...+23;
- Запорожье +21...+23;
- Донецк +22...+24;
- Луганск +23...+25;
- Харьков +22...+24.
Прогноз погоды на 19 апреля / Карта Укргидрометцентра
Напомним, на Пасху, 20 апреля, синоптики прогнозируют дожди в Житомирской и западных областях Украины. На остальной территории праздник пройдет без осадков.