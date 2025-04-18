Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди на 19 квітня

Синоптики зазначили, що в суботу зберігатиметься мінлива хмарність. У більшості областей опадів не прогнозується, дощі та грози пройдуть лише на Заході України – там зливи прогнозують вночі та зранку.

На Закарпатті та Прикарпатті 19 квітня будуть грози. Значні дощі почнуться вночі та триватимуть до ранку в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Чернівецькій областях. Синоптики попередили, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.

На території України вітер буде переважно південно-східний, 7-12 метрів за секунду. Уночі середня температура повітря складе 7 – 12 градусів тепла, а вдень – від 19 до 24 градусів тепла.

У західних областях та на узбережжі морів прогнозується 15 – 20 градусів тепла.

Якою буде температура в обласних центрах

Київ +20...+22;

Ужгород +17...+19;

Львів +17...+19;

Івано-Франківськ +17...+19;

Тернопіль +17...+19;

Чернівці +17...+19;

Хмельницький +17...+19;

Луцьк +17...+19;

Рівне +17...+19;

Житомир +19...+21;

Вінниця +19...+21;

Одеса +15...+17;

Миколаїв +20...+22;

Херсон +20...+22;

Сімферополь +20...+22;

Кропивницький +21...+23;

Черкаси +21...+23;

Чернігів +21...+23;

Суми +21...+23;

Полтава +21...+23;

Дніпро +21...+23;

Запоріжжя +21...+23;

Донецьк +22...+24;

Луганськ +23...+25;

Харків +22...+24.



Прогноз погоди на 19 квітня / Карта Укргідрометцентру

Нагадаємо, на Великдень, 20 квітня, синоптики прогнозують дощі в Житомирській та західних областях України. На решті території свято мине без опадів.