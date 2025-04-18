Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди на 19 квітня

Синоптики зазначили, що в суботу зберігатиметься мінлива хмарність. У більшості областей опадів не прогнозується, дощі та грози пройдуть лише на Заході України – там зливи прогнозують вночі та зранку.

На Закарпатті та Прикарпатті 19 квітня будуть грози. Значні дощі почнуться вночі та триватимуть до ранку в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Чернівецькій областях. Синоптики попередили, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.

На території України вітер буде переважно південно-східний, 7-12 метрів за секунду. Уночі середня температура повітря складе 7 – 12 градусів тепла, а вдень – від 19 до 24 градусів тепла.

У західних областях та на узбережжі морів прогнозується 15 – 20 градусів тепла.

Якою буде температура в обласних центрах

  • Київ +20...+22;
  • Ужгород +17...+19;
  • Львів +17...+19;
  • Івано-Франківськ +17...+19;
  • Тернопіль +17...+19;
  • Чернівці +17...+19;
  • Хмельницький +17...+19;
  • Луцьк +17...+19;
  • Рівне +17...+19;
  • Житомир +19...+21;
  • Вінниця +19...+21;
  • Одеса +15...+17;
  • Миколаїв +20...+22;
  • Херсон +20...+22;
  • Сімферополь +20...+22;
  • Кропивницький +21...+23;
  • Черкаси +21...+23;
  • Чернігів +21...+23;
  • Суми +21...+23;
  • Полтава +21...+23;
  • Дніпро +21...+23;
  • Запоріжжя +21...+23;
  • Донецьк +22...+24;
  • Луганськ +23...+25;
  • Харків +22...+24.

Погода в Україні 19 квітня
Прогноз погоди на 19 квітня / Карта Укргідрометцентру

Нагадаємо, на Великдень, 20 квітня, синоптики прогнозують дощі в Житомирській та західних областях України. На решті території свято мине без опадів.