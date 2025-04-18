Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Прогноз погоди на 19 квітня
Синоптики зазначили, що в суботу зберігатиметься мінлива хмарність. У більшості областей опадів не прогнозується, дощі та грози пройдуть лише на Заході України – там зливи прогнозують вночі та зранку.
На Закарпатті та Прикарпатті 19 квітня будуть грози. Значні дощі почнуться вночі та триватимуть до ранку в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Чернівецькій областях. Синоптики попередили, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.
На території України вітер буде переважно південно-східний, 7-12 метрів за секунду. Уночі середня температура повітря складе 7 – 12 градусів тепла, а вдень – від 19 до 24 градусів тепла.
У західних областях та на узбережжі морів прогнозується 15 – 20 градусів тепла.
Якою буде температура в обласних центрах
- Київ +20...+22;
- Ужгород +17...+19;
- Львів +17...+19;
- Івано-Франківськ +17...+19;
- Тернопіль +17...+19;
- Чернівці +17...+19;
- Хмельницький +17...+19;
- Луцьк +17...+19;
- Рівне +17...+19;
- Житомир +19...+21;
- Вінниця +19...+21;
- Одеса +15...+17;
- Миколаїв +20...+22;
- Херсон +20...+22;
- Сімферополь +20...+22;
- Кропивницький +21...+23;
- Черкаси +21...+23;
- Чернігів +21...+23;
- Суми +21...+23;
- Полтава +21...+23;
- Дніпро +21...+23;
- Запоріжжя +21...+23;
- Донецьк +22...+24;
- Луганськ +23...+25;
- Харків +22...+24.
Прогноз погоди на 19 квітня / Карта Укргідрометцентру
Нагадаємо, на Великдень, 20 квітня, синоптики прогнозують дощі в Житомирській та західних областях України. На решті території свято мине без опадів.