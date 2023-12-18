Гололед на дорогах и осадки: прогноз погоды на 19 декабря
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине во вторник, 19 декабря, может ухудшиться. В частности, в некоторых регионах будет дождь.
Небо над Украиной будет покрыто облаками, однако синоптики прогнозируют прояснение. На дорогах может быть гололед, поэтому нужно быть осторожными.
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Какая будет погода в Украине
В северной части небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков.
На дорогах страны, кроме южной части, кое-где гололедица. Ветер западный, 5-10 метров в секунду, в западных и северных областях местами порывы 15-20 метров в секунду.
Температура ночью 0...+5, а днем +3...+8 градусов тепла, ночью в восточных областях от -1...+4 мороза, днем в южной части и в Прикарпатье +3...+8 градусов тепла.
Какая будет погода на Киевщине
В столице и области облачно с прояснениями. Ночью ожидается умеренный, днем небольшой дождь. На дорогах местами гололедица.
Ветер западный, 5 – 10 метров в секунду. Температура по области ночью 0...+5 градусов, а днем +3...+8 градусов.
В Киеве ночью +2...+4 градуса, а днем +5...+7 градусов.
Погода в областных центрах
- Киев – +5...+7
- Ужгород – +2...+4
- Львов – +5...+7
- Ивано-Франковск – +5...+7
- Тернополь – +5...+7
- Черновцы – +5...+7
- Хмельницкий – +5…+7
- Луцк – +5...+7
- Ровно – +5...+7
- Житомир – +5...+7
- Винница – +5...+7
- Одесса – +6...+8
- Николаев – +5...+7
- Херсон – +5...+7
- Симферополь – +5...+7
- Кропивницкий – +5...+7
- Черкассы – +5...+7
- Чернигов – +3...+5
- Сумы – +2...+4
- Полтава – +3...+5
- Днепр – +4...+6
- Запорожье – +5...+7
- Донецк – +2...+4
- Луганск – +2...+4
- Харьков – +2...+4