Гололед на дорогах и осадки: прогноз погоды на 19 декабря

18 декабря 2023, 15:49
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Источник:

Укргидрометцентр

Погода в Украине во вторник, 19 декабря, может ухудшиться. В частности, в некоторых регионах будет дождь.

Небо над Украиной будет покрыто облаками, однако синоптики прогнозируют прояснение. На дорогах может быть гололед, поэтому нужно быть осторожными.

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Какая будет погода в Украине

В северной части небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков.

На дорогах страны, кроме южной части, кое-где гололедица. Ветер западный, 5-10 метров в секунду, в западных и северных областях местами порывы 15-20 метров в секунду.

Температура ночью 0...+5, а днем +3...+8 градусов тепла, ночью в восточных областях от -1...+4 мороза, днем в южной части и в Прикарпатье +3...+8 градусов тепла.

Какая будет погода на Киевщине

В столице и области облачно с прояснениями. Ночью ожидается умеренный, днем небольшой дождь. На дорогах местами гололедица.

Ветер западный, 5 – 10 метров в секунду. Температура по области ночью 0...+5 градусов, а днем +3...+8 градусов.

В Киеве ночью +2...+4 градуса, а днем +5...+7 градусов.

Погода в областных центрах

  • Киев – +5...+7
  • Ужгород – +2...+4
  • Львов – +5...+7
  • Ивано-Франковск – +5...+7
  • Тернополь – +5...+7
  • Черновцы – +5...+7
  • Хмельницкий – +5…+7
  • Луцк – +5...+7
  • Ровно – +5...+7
  • Житомир – +5...+7
  • Винница – +5...+7
  • Одесса – +6...+8
  • Николаев – +5...+7
  • Херсон – +5...+7
  • Симферополь – +5...+7
  • Кропивницкий – +5...+7
  • Черкассы – +5...+7
  • Чернигов – +3...+5
  • Сумы – +2...+4
  • Полтава – +3...+5
  • Днепр – +4...+6
  • Запорожье – +5...+7
  • Донецк – +2...+4
  • Луганск – +2...+4
  • Харьков – +2...+4


Погода в Украине на 19 декабря / Укргидрометцентр

Автор: Вікторія Кульженко