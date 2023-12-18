Гололед на дорогах и осадки: прогноз погоды на 19 декабря

Погода в Украине во вторник, 19 декабря, может ухудшиться. В частности, в некоторых регионах будет дождь.

Небо над Украиной будет покрыто облаками, однако синоптики прогнозируют прояснение. На дорогах может быть гололед, поэтому нужно быть осторожными.

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Какая будет погода в Украине

В северной части небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков.

На дорогах страны, кроме южной части, кое-где гололедица. Ветер западный, 5-10 метров в секунду, в западных и северных областях местами порывы 15-20 метров в секунду.

Температура ночью 0...+5, а днем +3...+8 градусов тепла, ночью в восточных областях от -1...+4 мороза, днем в южной части и в Прикарпатье +3...+8 градусов тепла.

Какая будет погода на Киевщине

В столице и области облачно с прояснениями. Ночью ожидается умеренный, днем небольшой дождь. На дорогах местами гололедица.

Ветер западный, 5 – 10 метров в секунду. Температура по области ночью 0...+5 градусов, а днем +3...+8 градусов.

В Киеве ночью +2...+4 градуса, а днем +5...+7 градусов.

Погода в областных центрах

Киев – +5...+7

Ужгород – +2...+4

Львов – +5...+7

Ивано-Франковск – +5...+7

Тернополь – +5...+7

Черновцы – +5...+7

Хмельницкий – +5…+7

Луцк – +5...+7

Ровно – +5...+7

Житомир – +5...+7

Винница – +5...+7

Одесса – +6...+8

Николаев – +5...+7

Херсон – +5...+7

Симферополь – +5...+7

Кропивницкий – +5...+7

Черкассы – +5...+7

Чернигов – +3...+5

Сумы – +2...+4

Полтава – +3...+5

Днепр – +4...+6

Запорожье – +5...+7

Донецк – +2...+4

Луганск – +2...+4

Харьков – +2...+4



Погода в Украине на 19 декабря / Укргидрометцентр