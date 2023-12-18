Небо над Україною буде вкрите хмарами, проте синоптики прогнозують прояснення. На дорогах може бути ожеледиця, тож треба бути обережними.

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Якою буде погода в Україні

У північній частині невеликий дощ, на решті території без істотних опадів.

На дорогах країни, крім південної частини, подекуди ожеледиця. Вітер західний, 5 – 10 метрів за секунду, у західних та в північних областях місцями пориви 15 – 20 метрів за секунду.

Температура вночі 0...+5, а вдень +3...+8 градусів тепла, вночі у східних областях від -1...+4 морозу, вдень у південній частині та на Прикарпатті +3...+8 градусів тепла.

Якою буде погода на Київщині

У столиці та області буде хмарно з проясненнями. Вночі очікується помірний, вдень невеликий дощ. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер західний, 5 – 10 метрів на секунду. Температура по області вночі 0...+5 градуси, а вдень +3...+8 градусів.

У Києві вночі +2...+4 градуси, а вдень +5...+7 градусів.

Погода в обласних центрах

  • Київ – +5...+7
  • Ужгород – +2...+4
  • Львів – +5...+7
  • Івано-Франківськ – +5...+7
  • Тернопіль – +5...+7
  • Чернівці – +5...+7
  • Хмельницький – +5…+7
  • Луцьк – +5...+7
  • Рівне – +5...+7
  • Житомир – +5...+7
  • Вінниця – +5...+7
  • Одеса – +6...+8
  • Миколаїв – +5...+7
  • Херсон – +5...+7
  • Сімферополь – +5...+7
  • Кропивницький – +5...+7
  • Черкаси – +5...+7
  • Чернігів – +3...+5
  • Суми – +2...+4
  • Полтава – +3...+5
  • Дніпро – +4...+6
  • Запоріжжя – +5...+7
  • Донецьк – +2...+4
  • Луганськ – +2...+4
  • Харків – +2...+4

Погода
Погода в Україні на 19 грудня / Укргідрометцентр