Небо над Україною буде вкрите хмарами, проте синоптики прогнозують прояснення. На дорогах може бути ожеледиця, тож треба бути обережними.
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Якою буде погода в Україні
У північній частині невеликий дощ, на решті території без істотних опадів.
На дорогах країни, крім південної частини, подекуди ожеледиця. Вітер західний, 5 – 10 метрів за секунду, у західних та в північних областях місцями пориви 15 – 20 метрів за секунду.
Температура вночі 0...+5, а вдень +3...+8 градусів тепла, вночі у східних областях від -1...+4 морозу, вдень у південній частині та на Прикарпатті +3...+8 градусів тепла.
Якою буде погода на Київщині
У столиці та області буде хмарно з проясненнями. Вночі очікується помірний, вдень невеликий дощ. На дорогах місцями ожеледиця.
Вітер західний, 5 – 10 метрів на секунду. Температура по області вночі 0...+5 градуси, а вдень +3...+8 градусів.
У Києві вночі +2...+4 градуси, а вдень +5...+7 градусів.
Погода в обласних центрах
- Київ – +5...+7
- Ужгород – +2...+4
- Львів – +5...+7
- Івано-Франківськ – +5...+7
- Тернопіль – +5...+7
- Чернівці – +5...+7
- Хмельницький – +5…+7
- Луцьк – +5...+7
- Рівне – +5...+7
- Житомир – +5...+7
- Вінниця – +5...+7
- Одеса – +6...+8
- Миколаїв – +5...+7
- Херсон – +5...+7
- Сімферополь – +5...+7
- Кропивницький – +5...+7
- Черкаси – +5...+7
- Чернігів – +3...+5
- Суми – +2...+4
- Полтава – +3...+5
- Дніпро – +4...+6
- Запоріжжя – +5...+7
- Донецьк – +2...+4
- Луганськ – +2...+4
- Харків – +2...+4
Погода в Україні на 19 грудня / Укргідрометцентр