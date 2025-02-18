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24 Канал Новости Украины Ночью местами морозы до -21, местами небольшой снег: прогноз погоды на 19 февраля
18 февраля, 14:51
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Ночью местами морозы до -21, местами небольшой снег: прогноз погоды на 19 февраля

Ирина Марцияш

В среду, 19 февраля, в Украине будет местами небольшой снег. Синоптики предупреждают, что местами ожидается гололедица.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды на 19 февраля

В среду, 19 февраля, над территорией Украины продолжит господствовать холодный воздух, поэтому температура почти не изменится.

Синоптики указывают, что будет преобладать погода без осадков, однако днем с северо-запада Европы переместится атмосферный фронт, который обусловит на севере и северо-западе страны увеличение облачности и небольшой снег.

Они отмечают, что на дорогах, кроме Закарпатья и крайнего юга, местами гололедица.

Ветер будет преимущественно западный, порывы которого будут достигать 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью 9 – 14 градусов мороза, в Карпатах и большинстве районов Левобережья местами 16 – 21 градус мороза; днем 1 – 6 градусов мороза, на Закарпатье и Одесской области от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла,
– говорится в сообщении.

Температура в областных центрах

  • Киев -3...-1
  • Ужгород 0...+2
  • Львов 0...-2
  • Ивано-Франковск -3...-1
  • Тернополь -3...-1
  • Черновцы -3...-1
  • Хмельницкий -3...-1
  • Луцк -3...-1
  • Ровно 0...-2
  • Житомир -3...-1
  • Винница -3...-1
  • Одесса 0...+2
  • Николаев 0...-2
  • Херсон -3...-1
  • Симферополь 0...-2
  • Кропивницкий 0...-2
  • Черкассы -4...-2
  • Чернигов -4...-2
  • Сумы -5...-3
  • Полтава -4...-2
  • Днепр -5...-3
  • Запорожье -4...-2
  • Донецк -7...-5
  • Луганск -7...-5
  • Харьков -6...-4


Погода на 19 февраля / Инфографика Укргидрометцентра / Инфографика Укргидрометцентра