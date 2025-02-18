Ночью местами морозы до -21, местами небольшой снег: прогноз погоды на 19 февраля
В среду, 19 февраля, в Украине будет местами небольшой снег. Синоптики предупреждают, что местами ожидается гололедица.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Прогноз погоды на 19 февраля
В среду, 19 февраля, над территорией Украины продолжит господствовать холодный воздух, поэтому температура почти не изменится.
Синоптики указывают, что будет преобладать погода без осадков, однако днем с северо-запада Европы переместится атмосферный фронт, который обусловит на севере и северо-западе страны увеличение облачности и небольшой снег.
Они отмечают, что на дорогах, кроме Закарпатья и крайнего юга, местами гололедица.
Ветер будет преимущественно западный, порывы которого будут достигать 5 – 10 метров в секунду.
Температура ночью 9 – 14 градусов мороза, в Карпатах и большинстве районов Левобережья местами 16 – 21 градус мороза; днем 1 – 6 градусов мороза, на Закарпатье и Одесской области от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла,
– говорится в сообщении.
Температура в областных центрах
- Киев -3...-1
- Ужгород 0...+2
- Львов 0...-2
- Ивано-Франковск -3...-1
- Тернополь -3...-1
- Черновцы -3...-1
- Хмельницкий -3...-1
- Луцк -3...-1
- Ровно 0...-2
- Житомир -3...-1
- Винница -3...-1
- Одесса 0...+2
- Николаев 0...-2
- Херсон -3...-1
- Симферополь 0...-2
- Кропивницкий 0...-2
- Черкассы -4...-2
- Чернигов -4...-2
- Сумы -5...-3
- Полтава -4...-2
- Днепр -5...-3
- Запорожье -4...-2
- Донецк -7...-5
- Луганск -7...-5
- Харьков -6...-4
Погода на 19 февраля / Инфографика Укргидрометцентра / Инфографика Укргидрометцентра