До +20 градусов, местами – дожди: прогноз погоды на 2 апреля
В Украине 2 апреля столбики термометров будут показывать до +20 градусов. Тем не менее, в некоторых регионах ожидается небольшой дождь.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Погода в Украине на 2 апреля
В среду, 2 апреля, на западные, северные, Винницкую и Черкасскую области будет влиять атмосферный фронт и там пройдет небольшой дождь. Однако на остальной территории будет без осадков.
Утром и днем в центральных и южных областях синоптики прогнозируют местами туман.
Ветер будет преимущественно северный, 7 – 12 метров в секунду. Днем в северо-западной части и в Карпатах местами порывы ветра будут достигать от 15 до 20 метров в секунду.
Температура ночью 4 – 9 градусов тепла; днем 8 – 13 градусов, на юге, востоке страны и Днепропетровщине 14 – 19 градусов; в Карпатах ночью 0 – 5 градусов тепла, днем 1 – 6 градусов тепла,
– говорится в сообщении.
Погода на 2 апреля / Карта Укргидрометцентра
Какой будет погода в областных центрах
- Киев +9...+11;
- Ужгород +10...+12;
- Львов +12...+14;
- Ивано-Франковск +10...+12;
- Тернополь +10...+12;
- Черновцы +8...+10;
- Хмельницкий +10...+12;
- Луцк +12...+14;
- Ровно +13...+15;
- Житомир +10...+12;
- Винница +10...+12;
- Одесса +14...+16;
- Николаев +16...+18;
- Херсон +16...+18;
- Симферополь +12...+14;
- Кропивницкий +12...+14;
- Черкассы +10...+12;
- Чернигов +10...+12;
- Сумы +11...+13;
- Полтава +13...+15;
- Днепр +16...+18;
- Запорожье +16...+18;
- Донецк +17...+19;
- Луганск +18...+20;
- Харьков +16...+18;