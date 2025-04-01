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24 Канал Новости Украины До +20 градусов, местами – дожди: прогноз погоды на 2 апреля
1 апреля, 14:59
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До +20 градусов, местами – дожди: прогноз погоды на 2 апреля

Ирина Марцияш

В Украине 2 апреля столбики термометров будут показывать до +20 градусов. Тем не менее, в некоторых регионах ожидается небольшой дождь.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Погода в Украине на 2 апреля

В среду, 2 апреля, на западные, северные, Винницкую и Черкасскую области будет влиять атмосферный фронт и там пройдет небольшой дождь. Однако на остальной территории будет без осадков.

Утром и днем в центральных и южных областях синоптики прогнозируют местами туман.

Ветер будет преимущественно северный, 7 – 12 метров в секунду. Днем в северо-западной части и в Карпатах местами порывы ветра будут достигать от 15 до 20 метров в секунду.

Температура ночью 4 – 9 градусов тепла; днем 8 – 13 градусов, на юге, востоке страны и Днепропетровщине 14 – 19 градусов; в Карпатах ночью 0 – 5 градусов тепла, днем 1 – 6 градусов тепла,
– говорится в сообщении.


Погода на 2 апреля / Карта Укргидрометцентра

Какой будет погода в областных центрах

  • Киев +9...+11;
  • Ужгород +10...+12;
  • Львов +12...+14;
  • Ивано-Франковск +10...+12;
  • Тернополь +10...+12;
  • Черновцы +8...+10;
  • Хмельницкий +10...+12;
  • Луцк +12...+14;
  • Ровно +13...+15;
  • Житомир +10...+12;
  • Винница +10...+12;
  • Одесса +14...+16;
  • Николаев +16...+18;
  • Херсон +16...+18;
  • Симферополь +12...+14;
  • Кропивницкий +12...+14;
  • Черкассы +10...+12;
  • Чернигов +10...+12;
  • Сумы +11...+13;
  • Полтава +13...+15;
  • Днепр +16...+18;
  • Запорожье +16...+18;
  • Донецк +17...+19;
  • Луганск +18...+20;
  • Харьков +16...+18;