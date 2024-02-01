Где без зонтов и капюшонов лучше не выходить: какой будет погода 2 февраля
Источник:Укргидрометцентр
2 февраля погода обещает быть умеренно теплой. Столбик термометра почти во всех регионах ниже нуля опускаться не планирует.
В общем, 2 февраля, погода обещает быть облачной с прояснениями. В двух регионах Украины пройдут мокрый снег с дождем. Где именно, читайте дальше.
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Ждать ли сюрпризов от погоды
Во второй день февраля будет немного холоднее, чем в первый. Однако средняя температура воздуха по всей Украине будет оставаться выше нуля. Она будет держаться на уровне до плюс 2 градусов.
Ветер будет развивать скорость от 7 до 12 метров в секунду. Ночью пройдет мокрый снег.
Где выпадут осадки
Почти по всей Украине осадков не ожидается. Исключениями являются восточные и западные области. Там днем выпадут дожди и небольшой мокрый снег.
Где будет теплее всего
Столбик термометра поднимется до 4 – 6 градусов тепла в центральных и южных областях. Это Кировоградская, Одесская, Херсонская, Николаевская области и Крым. Также относительно тепло будет на северо-западе в таких городах, как Луцк и Ровно, и юго-востоке – в оккупированных Донецке и Луганске. Там температура воздуха составит от 2 до 4 градусов тепла.
В то же время минусы днем прогнозируют для двух областей. Это Сумская и Хмельницкая. И ночью, и днем температура воздуха там будет колебаться от минус 1 до плюс 1.
Какая погода в областных центрах
- Киев – 0...+2
- Ужгород – +1...+3
- Львов – +1...+3
- Ивано-Франковск – +1...+3
- Тернополь – +1...+3
- Черновцы – +1...+3
- Хмельницкий – -1...+1
- Луцк – +2...+4
- Ровно – +2...+4
- Житомир – 0...+2
- Винница – +1...+3
- Одесса – +3...+5
- Николаев – +3...+5
- Херсон – +2...+4
- Симферополь – +3...+5
- Кропивницкий – +4...+6
- Черкассы – 0...+2
- Чернигов – +1...+3
- Сумы – -1...+1
- Полтава – +1...+3
- Днепр – +1...+3
- Запорожье – +1...+3
- Донецк – +2...+4
- Луганск – +2...+4
- Харьков – +1...+3
Прогноз погоды на 2 февраля / Фото Укргидрометцентр