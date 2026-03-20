20 марта, 15:06
До 13 градусов тепла, но почти без солнца: какой будет погода в Украине 21 марта

Татьяна Бабич

Суббота, 21 марта, пройдет без осадков для большинства регионов. В то же время ночью возможны заморозки, несмотря на постепенное потепление днем.

В общем, в большинстве областей будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Что прогнозируют на 21 марта?

Как отмечают синоптики, осадки возможны только в западных областях ночью. В то же время небольшой дождь ожидается и на Юге Украины днем.

Ветер будет северо-восточным и будет достигать 7 – 12 метров в секунду. Температура ночью опустится от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза. При этом в южных регионах прогнозируют 1 – 6 градусов тепла.

Днем в Украине прогнозируют от 8 до 13 градусов тепла. А вот в Карпатах возможен небольшой мокрый снег. Там температура ночью и днем будет держаться в пределах от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Какая температура будет по областным центрам?

  • Киев +10...+12;
  • Ужгород +10...+12;
  • Львов +10...+12;
  • Ивано-Франковск +10...+12;
  • Тернополь +10...+12;
  • Черновцы +10...+12;
  • Хмельницкий +10...+12;
  • Луцк +10...+12;
  • Ровно +10...+12;
  • Житомир +10...+12;
  • Винница +10...+12;
  • Одесса +11...+13;
  • Николаев +11...+13;
  • Херсон +11...+13;
  • Симферополь +10...+12;
  • Кропивницкий +8...+10;
  • Черкассы +10...+12;
  • Чернигов +10...+12;
  • Сумы +10...+12;
  • Полтава +10...+12;
  • Днепр +10...+12;
  • Запорожье +11...+13;
  • Донецк +10...+12;
  • Луганск +10...+12;
  • Харьков +10...+12.


Прогноз погоды на 21 марта / Изображение Укргидрометцентра

Какими будут нынешние весна и лето в этом году?

  • Представительница Украинского гидрометцентра Наталья Птуха сообщила в комментарии 24 Каналу, что в ближайшее время в Украине не ожидается сильных снегопадов. При этом не предполагается значительного потепления до +20 градусов.

  • В то же время лето 2026 года, вероятно, будет теплее средних показателей, но чрезмерной жары синоптики пока не предвидят.