До 13 градусов тепла, но почти без солнца: какой будет погода в Украине 21 марта
Суббота, 21 марта, пройдет без осадков для большинства регионов. В то же время ночью возможны заморозки, несмотря на постепенное потепление днем.
В общем, в большинстве областей будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Актуально Будет ли повышение до +20 градусов после похолодания: что говорят синоптики
Что прогнозируют на 21 марта?
Как отмечают синоптики, осадки возможны только в западных областях ночью. В то же время небольшой дождь ожидается и на Юге Украины днем.
Ветер будет северо-восточным и будет достигать 7 – 12 метров в секунду. Температура ночью опустится от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза. При этом в южных регионах прогнозируют 1 – 6 градусов тепла.
Днем в Украине прогнозируют от 8 до 13 градусов тепла. А вот в Карпатах возможен небольшой мокрый снег. Там температура ночью и днем будет держаться в пределах от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.
Какая температура будет по областным центрам?
- Киев +10...+12;
- Ужгород +10...+12;
- Львов +10...+12;
- Ивано-Франковск +10...+12;
- Тернополь +10...+12;
- Черновцы +10...+12;
- Хмельницкий +10...+12;
- Луцк +10...+12;
- Ровно +10...+12;
- Житомир +10...+12;
- Винница +10...+12;
- Одесса +11...+13;
- Николаев +11...+13;
- Херсон +11...+13;
- Симферополь +10...+12;
- Кропивницкий +8...+10;
- Черкассы +10...+12;
- Чернигов +10...+12;
- Сумы +10...+12;
- Полтава +10...+12;
- Днепр +10...+12;
- Запорожье +11...+13;
- Донецк +10...+12;
- Луганск +10...+12;
- Харьков +10...+12.
Прогноз погоды на 21 марта / Изображение Укргидрометцентра
Какими будут нынешние весна и лето в этом году?
Представительница Украинского гидрометцентра Наталья Птуха сообщила в комментарии 24 Каналу, что в ближайшее время в Украине не ожидается сильных снегопадов. При этом не предполагается значительного потепления до +20 градусов.
В то же время лето 2026 года, вероятно, будет теплее средних показателей, но чрезмерной жары синоптики пока не предвидят.