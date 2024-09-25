Дожди и грозы накроют несколько областей: прогноз погоды на 26 сентября
Источник:Укргидрометцентр
Погода в четверг, 26 сентября, будет переменчивой. Местами синоптики прогнозируют дожди с грозами, а в других областях будет тепло и сухо.
Как прогнозируют синоптики Укргидрометцентра, температура воздуха будет достигать до +26. По-летнему жарко будет на Юге – +29 градусов.
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Прогноз погоды на 26 сентября
В четверг, 26 сентября, синоптики прогнозируют на большинстве территорий Украины сухую погоду с переменной облачностью. Лишь в Винницкой, Житомирской и Киевской, а ночью и в западных областях местами будут небольшие кратковременные дожди. Также синоптики прогнозируют грозы.
Ветер преимущественно южный, 5 – 10 метров в секунду.
Ночью температура воздуха будет +12...+17 градусов. На Западе, Востоке, а также в Сумской и Полтавской областях будет несколько прохладнее – +7...+12 градусов. Днем столбики термометров покажут от +21 до +26 градусов. Теплее всего будет на Юге, где температура будет по-настоящему летней – до +29 градусов.
Температура в разных городах Украины
- Киев +23...+25;
- Ужгород +23...+25;
- Львов +22...+24;
- Ивано-Франковск +23...+25;
- Тернополь +22...+24;
- Черновцы +24...+26;
- Хмельницкий +22...+24;
- Луцк +22...+24;
- Ровно +22...+24;
- Житомир +23...+25;
- Винница +23...+25;
- Одесса +23...+25;
- Николаев +27...+29;
- Херсон +27...+29;
- Симферополь +25...+27;
- Кропивницкий +24...+26;
- Черкассы +23...+25;
- Чернигов +23...+25;
- Сумы +22...+24;
- Полтава +22...+24;
- Днепр +25...+27;
- Запорожье +25...+27;
- Донецк +23...+25;
- Луганск +23...+25;
- Харьков +24...+26.