Дожди и грозы накроют несколько областей: прогноз погоды на 26 сентября

Погода в четверг, 26 сентября, будет переменчивой. Местами синоптики прогнозируют дожди с грозами, а в других областях будет тепло и сухо.

Как прогнозируют синоптики Укргидрометцентра, температура воздуха будет достигать до +26. По-летнему жарко будет на Юге – +29 градусов.

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Прогноз погоды на 26 сентября

В четверг, 26 сентября, синоптики прогнозируют на большинстве территорий Украины сухую погоду с переменной облачностью. Лишь в Винницкой, Житомирской и Киевской, а ночью и в западных областях местами будут небольшие кратковременные дожди. Также синоптики прогнозируют грозы.

Ветер преимущественно южный, 5 – 10 метров в секунду.

Ночью температура воздуха будет +12...+17 градусов. На Западе, Востоке, а также в Сумской и Полтавской областях будет несколько прохладнее – +7...+12 градусов. Днем столбики термометров покажут от +21 до +26 градусов. Теплее всего будет на Юге, где температура будет по-настоящему летней – до +29 градусов.

Температура в разных городах Украины

Киев +23...+25;

Ужгород +23...+25;

Львов +22...+24;

Ивано-Франковск +23...+25;

Тернополь +22...+24;

Черновцы +24...+26;

Хмельницкий +22...+24;

Луцк +22...+24;

Ровно +22...+24;

Житомир +23...+25;

Винница +23...+25;

Одесса +23...+25;

Николаев +27...+29;

Херсон +27...+29;

Симферополь +25...+27;

Кропивницкий +24...+26;

Черкассы +23...+25;

Чернигов +23...+25;

Сумы +22...+24;

Полтава +22...+24;

Днепр +25...+27;

Запорожье +25...+27;

Донецк +23...+25;

Луганск +23...+25;

Харьков +24...+26.



Погода в Украине 26 сентября / Карта Укргидрометцентра