Адская жара снова в Украине: прогноз погоды 28 июня

В пятницу, 28 июня, в Украине преимущественно будет без осадков. Лишь в отдельных регионах на Западе возможны небольшие дожди.

Украинцам стоит рассчитывать на невероятную летнюю жару. Именно поэтому стоит позаботиться о себе – прикупить себе солнцезащитный крем и не забывать о головном уборе.

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Погода в Украине

Синоптики прогнозируют, что 28 июня небо над Украиной будет переменчиво облачным. Преимущественно без осадков, только на Закарпатье и в Карпатах кратковременные дожди, местами грозы. Ветер умеренный, переменных направлений, скорость будет достигать 3 – 8 метров в секунду.

Температура ночью не будет превышать +14...+19, на побережье морей до +23. Днем же столбики термометра покажут +26...+31.

Какой будет погода в областных центрах

Киев +28...+30,

Ужгород +26...+28,

Львов +28...+30,

Ивано-Франковск +29...+31,

Тернополь +29...+31,

Черновцы +29...+31,

Хмельницкий +29...+31,

Луцк +29...+31,

Ровно +29...+31,

Житомир +28...+30,

Винница +28...+30,

Одесса +27...+29,

Николаев +28...+30,

Херсон +28...+30,

Симферополь +28...+30,

Кропивницкий +28...+30,

Черкассы +28...+30,

Чернигов +28...+30,

Сумы +26...+28,

Полтава +26...+28,

Днепр +28...+30,

Запорожье +27...+29,

Донецк +26...+28,

Луганск +24...+26,

Харьков +26...+28.

Погода в Украине на 28 июня 2024 года / Укргидрометцентр