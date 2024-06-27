Адская жара снова в Украине: прогноз погоды 28 июня
Источник:Укргидрометцентр
В пятницу, 28 июня, в Украине преимущественно будет без осадков. Лишь в отдельных регионах на Западе возможны небольшие дожди.
Украинцам стоит рассчитывать на невероятную летнюю жару. Именно поэтому стоит позаботиться о себе – прикупить себе солнцезащитный крем и не забывать о головном уборе.
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Погода в Украине
Синоптики прогнозируют, что 28 июня небо над Украиной будет переменчиво облачным. Преимущественно без осадков, только на Закарпатье и в Карпатах кратковременные дожди, местами грозы. Ветер умеренный, переменных направлений, скорость будет достигать 3 – 8 метров в секунду.
Температура ночью не будет превышать +14...+19, на побережье морей до +23. Днем же столбики термометра покажут +26...+31.
Какой будет погода в областных центрах
- Киев +28...+30,
- Ужгород +26...+28,
- Львов +28...+30,
- Ивано-Франковск +29...+31,
- Тернополь +29...+31,
- Черновцы +29...+31,
- Хмельницкий +29...+31,
- Луцк +29...+31,
- Ровно +29...+31,
- Житомир +28...+30,
- Винница +28...+30,
- Одесса +27...+29,
- Николаев +28...+30,
- Херсон +28...+30,
- Симферополь +28...+30,
- Кропивницкий +28...+30,
- Черкассы +28...+30,
- Чернигов +28...+30,
- Сумы +26...+28,
- Полтава +26...+28,
- Днепр +28...+30,
- Запорожье +27...+29,
- Донецк +26...+28,
- Луганск +24...+26,
- Харьков +26...+28.
Погода в Украине на 28 июня 2024 года / Укргидрометцентр