Тепло, но с дождями: какой будет погода 3 апреля

В четверг, 3 апреля, в Украине будет теплая погода, но местами с дождями. Столбики термометров будут показывать до +18, хотя в Карпатах ночью ожидается мокрый снег и 0 градусов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды на 3 апреля

Синоптики сообщили, что ближайшей ночью на погоду большинства западных, Винницкой, Житомирской и Киевской областей и юго-востока страны еще будут влиять атмосферные фронты, обусловливая небольшой дождь. Днем атмосферное давление будет расти и распогоджуватиметься, только на Закарпатье, Прикарпатье и юге страны прогнозируют небольшой дождь.

Ветер прогнозируется с севера и северо-востока, 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью будет достигать от +3 до +8 градусов. Ночи в западных областях ожидаются холоднее – +1...+6 градусов. Днем пригреет до +12...+17 градусов, что теплее, чем в среду, 2 апреля. Теплее всего будет на Востоке, где столбики термометров поднимутся до +18 градусов,.

В то же время в Карпатах ожидается небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Температура ночью опустится около 0, а днем будет достигать +3...+8 тепла.

Какой будет температура в разных городах

Киев +14...+16;

Ужгород +13...+15;

Львов +12...+14;

Ивано-Франковск +12...+14;

Тернополь +13...+15;

Черновцы +12...+14;

Хмельницкий +13...+15;

Луцк +13...+15;

Ровно +13...+15;

Житомир +14...+16;

Винница +13...+15;

Одесса +14...+16;

Николаев +15...+17;

Херсон +15...+17;

Симферополь +14...+16;

Кропивницкий +15...+17;

Черкассы +14...+16;

Чернигов +13...+15;

Сумы +13...+15;

Полтава +15...+17;

Днепр +15...+17;

Запорожье +15...+17;

Донецк +15...+17;

Луганск +16...+18;

Харьков +15...+17.



Прогноз погоды на 3 апреля / Карта Укргидрометцентра

К слову, ранее 24 Канал сообщал, какой будет погода в апреле. Так, синоптики рассказали, какой будет средняя температура и стоит ли ожидать жарких дней уже в этом месяце.