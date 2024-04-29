Температурная солидарность: какие сюрпризы готовит погода на 30 апреля
Источник:Укргидрометцентр
30 апреля погода в разных регионах Украины удивит нас своим единодушием. Впрочем, отдельные города захотят отличиться.
В свой последний день апрель обещает быть вежливым. Он готовится устроить очень искреннее и теплое прощание с украинцами. Поэтому завтра мы сможем оставить наши ветровки, весенние плащи дома и смело выходить на улицу в самых футболках, платьях и шортах.
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Тепло и солнечно
30 апреля по всей Украине средняя температура воздуха составит 19 – 21 градус тепла. Ветер не разгонится больше чем 5 – 10 метров в секунду. Дождей и других осадков не прогнозируют. Зато солнышко спокойно будет греть наши лица, беспрепятственно протягивая к ним свои горячие лучи. Все потому, что облаков на небе будет немного.
Завтра погода ни в одном из регионов особо выделяться не будет. Она проявит солидарность. Разве что, прохладнее всего будет на Крымском полуострове. Там столбик термометра не поднимется выше 19 градусов. В Одессе и Черновцах температура будет тоже ниже средней и будет колебаться от 18 до 20 градусов тепла.
В то же время звание самого теплого региона получит Закарпатье. Так, температура в Ужгороде составит 22 – 24 градуса.
Какая погода в областных центрах
- Киев +19...+21
- Ужгород +22...+24
- Львов +20...+22
- Ивано-Франковск +19...+21
- Тернополь +19...+21
- Черновцы +18...+20
- Хмельницкий +19...+21
- Луцк +20...+22
- Ровно +20...+22
- Житомир +20...+22
- Винница +20...+22
- Одесса +18...+20
- Николаев +21...+23
- Херсон +20...+22
- Симферополь +17...+19
- Кропивницкий +20...+22
- Черкассы +20...+22
- Чернигов +19...+21
- Сумы +19...+21
- Полтава +20...+22
- Днепр +20...+22
- Запорожье +20...+22
- Донецк +20...+22
- Луганск +20...+22
- Харьков +20...+22
Прогноз погоды на 30 апреля / Скриншот Укргидрометцентр
Гидрологические предупреждения: что известно
- 30 апреля будет продолжаться повышение уровней воды и содержание их на высоких отметках на Десне и ее притоке реке Снов и Верхнем Днепре. В пределах Черниговской области вероятно затопление сел.
- В низовьях Днестра и на его рукаве Турунчук возможно затопление пойменных территорий и сельскохозяйственных угодий приречных населенных пунктов Одесского района Одесской области.
- Вследствие опустошения Каховского водохранилища и вхождения реки Днепр в старое естественное русло, уровни воды значительно ниже отметок водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях.
- Между тем на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность.