Температурная солидарность: какие сюрпризы готовит погода на 30 апреля

30 апреля погода в разных регионах Украины удивит нас своим единодушием. Впрочем, отдельные города захотят отличиться.

В свой последний день апрель обещает быть вежливым. Он готовится устроить очень искреннее и теплое прощание с украинцами. Поэтому завтра мы сможем оставить наши ветровки, весенние плащи дома и смело выходить на улицу в самых футболках, платьях и шортах.

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Тепло и солнечно

30 апреля по всей Украине средняя температура воздуха составит 19 – 21 градус тепла. Ветер не разгонится больше чем 5 – 10 метров в секунду. Дождей и других осадков не прогнозируют. Зато солнышко спокойно будет греть наши лица, беспрепятственно протягивая к ним свои горячие лучи. Все потому, что облаков на небе будет немного.

Завтра погода ни в одном из регионов особо выделяться не будет. Она проявит солидарность. Разве что, прохладнее всего будет на Крымском полуострове. Там столбик термометра не поднимется выше 19 градусов. В Одессе и Черновцах температура будет тоже ниже средней и будет колебаться от 18 до 20 градусов тепла.

В то же время звание самого теплого региона получит Закарпатье. Так, температура в Ужгороде составит 22 – 24 градуса.

Какая погода в областных центрах

Киев +19...+21

Ужгород +22...+24

Львов +20...+22

Ивано-Франковск +19...+21

Тернополь +19...+21

Черновцы +18...+20

Хмельницкий +19...+21

Луцк +20...+22

Ровно +20...+22

Житомир +20...+22

Винница +20...+22

Одесса +18...+20

Николаев +21...+23

Херсон +20...+22

Симферополь +17...+19

Кропивницкий +20...+22

Черкассы +20...+22

Чернигов +19...+21

Сумы +19...+21

Полтава +20...+22

Днепр +20...+22

Запорожье +20...+22

Донецк +20...+22

Луганск +20...+22

Харьков +20...+22

Прогноз погоды на 30 апреля / Скриншот Укргидрометцентр

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