Туман, небольшой дождь и до +15: прогноз погоды 31 января

Последний день января в Украине пройдет с небольшими дождями и необычной для зимы температурой воздуха. Местами в пятницу столбики термометров будут показывать до +15.

Также 31 января прогнозируют туман. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода 31 января

Синоптики рассказали, что ближайшей ночью погоду будет определять поле высокого атмосферного давления со слабым ветром с южных направлений. Именно это станет причиной тумана, который прогнозируют в большинстве областей.

"Днем приближение фронтального раздела с запада обусловит в западных, северных, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях местами небольшой дождь", – добавили в Укргидрометцентре.

На остальной территории Украины день пройдет без осадков.

Температура ночью будет колебаться от 4 градусов тепла до 1 градуса мороза. Днем прогнозируют 5 – 10 выше нуля.

На юге Украины будет несколько теплее: ночью 2 – 7, а днем 10 – 15 градусов тепла.

Погода 31 января / Карта Укргидрометцентра

Какой будет погода в областных центрах