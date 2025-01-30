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30 января 2025, 16:19
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Туман, небольшой дождь и до +15: прогноз погоды 31 января

София Рожик

Последний день января в Украине пройдет с небольшими дождями и необычной для зимы температурой воздуха. Местами в пятницу столбики термометров будут показывать до +15.

Также 31 января прогнозируют туман. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода 31 января

Синоптики рассказали, что ближайшей ночью погоду будет определять поле высокого атмосферного давления со слабым ветром с южных направлений. Именно это станет причиной тумана, который прогнозируют в большинстве областей.

"Днем приближение фронтального раздела с запада обусловит в западных, северных, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях местами небольшой дождь", – добавили в Укргидрометцентре.

На остальной территории Украины день пройдет без осадков.

Температура ночью будет колебаться от 4 градусов тепла до 1 градуса мороза. Днем прогнозируют 5 – 10 выше нуля.

На юге Украины будет несколько теплее: ночью 2 – 7, а днем 10 – 15 градусов тепла.

Погода 31 января / Карта Укргидрометцентра

Какой будет погода в областных центрах

  • Киев +7...+9
  • Ужгород +8...+10
  • Львов +10...+12
  • Ивано-Франковск +9...+11
  • Тернополь +8...+10
  • Черновцы +8...+10
  • Хмельницкий +7...+9
  • Луцк +8...+10
  • Ровно +8...+10
  • Житомир +7...+9
  • Винница +7...+9
  • Одесса +6...+8
  • Николаев +10...+12
  • Херсон +10...+12
  • Симферополь +12...+14
  • Кропивницкий +7...+9
  • Черкассы +6...+8
  • Чернигов +6...+8
  • Сумы +6...+8
  • Полтава +6...+8
  • Днепр +7...+9
  • Запорожье +10...+12
  • Донецк +8...+10
  • Луганск +7...+9
  • Харьков +7...+9