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24 Канал Новости Украины В каких областях будет теплее всего, а где ждать гололед: прогноз погоды на 4 марта
3 марта, 14:32
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В каких областях будет теплее всего, а где ждать гололед: прогноз погоды на 4 марта

Ирина Марцияш

Во вторник, 4 марта, в Украине будет облачно с прояснениями. В этот день осадков не ожидается.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды на 4 марта

Синоптики отмечают, что завтра будет облачно с прояснениями. Также они указывают, что осадков не будет.

На северо-востоке и востоке страны ночью и утром на дорогах местами гололедица.

Ветер преимущественно западный, 7 – 12 метров в секунду, днем в Украине, кроме юга и Закарпатья, местами порывы 15 – 20 метров в секунду.

Температура ночью от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза, в Карпатах 3 – 8 градусов мороза; днем 5 – 10 градусов тепла, на востоке страны 0 – 5 градусов тепла,
– говорится в сообщении.

Температура в городах

  • Киев +6 – +8
  • Ужгород +7 – +9
  • Львов +9 – +11
  • Ивано-Франковск +9 – +11
  • Тернополь +9 – +11
  • Черновцы +9 – +11
  • Хмельницкий +8 – +10
  • Луцк +8 – +10
  • Ровно +9 – +11
  • Житомир +7 – +9
  • Винница +7 – +9
  • Одесса +7 – +9
  • Николаев +7 – +9
  • Херсон +7 – +9
  • Симферополь +5 – +7 +7
  • Кропивницкий +7 – +9
  • Черкассы +7 – +9
  • Чернигов +5 – +7
  • Сумы +5 – +7
  • Полтава +7 – +9
  • Днепр +5 – +7
  • Запорожье +6 – +8
  • Донецк +3 – +5
  • Луганск +2 – +4
  • Харьков +2 – +4


Погода на 4 марта 2025 года / Инфографика Укргидрометцентра