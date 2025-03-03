В каких областях будет теплее всего, а где ждать гололед: прогноз погоды на 4 марта

Во вторник, 4 марта, в Украине будет облачно с прояснениями. В этот день осадков не ожидается.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды на 4 марта

Синоптики отмечают, что завтра будет облачно с прояснениями. Также они указывают, что осадков не будет.

На северо-востоке и востоке страны ночью и утром на дорогах местами гололедица.

Ветер преимущественно западный, 7 – 12 метров в секунду, днем в Украине, кроме юга и Закарпатья, местами порывы 15 – 20 метров в секунду.

Температура ночью от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза, в Карпатах 3 – 8 градусов мороза; днем 5 – 10 градусов тепла, на востоке страны 0 – 5 градусов тепла,

– говорится в сообщении.

Температура в городах

Киев +6 – +8

Ужгород +7 – +9

Львов +9 – +11

Ивано-Франковск +9 – +11

Тернополь +9 – +11

Черновцы +9 – +11

Хмельницкий +8 – +10

Луцк +8 – +10

Ровно +9 – +11

Житомир +7 – +9

Винница +7 – +9

Одесса +7 – +9

Николаев +7 – +9

Херсон +7 – +9

Симферополь +5 – +7 +7

Кропивницкий +7 – +9

Черкассы +7 – +9

Чернигов +5 – +7

Сумы +5 – +7

Полтава +7 – +9

Днепр +5 – +7

Запорожье +6 – +8

Донецк +3 – +5

Луганск +2 – +4

Харьков +2 – +4



Погода на 4 марта 2025 года / Инфографика Укргидрометцентра