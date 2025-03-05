В каких областях ожидать до +18 градусов, а где будет сильный ветер: прогноз погоды на 6 марта
В четверг, 6 марта, погода в Украине существенно не изменится. Синоптики не прогнозируют осадков, однако ожидаются значительные порывы ветра.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Прогноз погоды на 6 марта
Специалисты объяснили, что 6 марта синоптическая ситуация в Украине не претерпит существенных изменений. Так, ожидается погода без осадков.
Воздушными потоками западного направления к нам будет поступать теплый воздух атлантического происхождения. Ветер при этом в Украине, кроме южной части и большинства западных областей, будет с порывами 15 – 20 метров в секунду.
Температура ночью 1 – 6 градусов тепла, в Карпатах и на Закарпатье 0 – 5 градусов мороза; днем 12 – 17 градусов тепла, в Карпатах, восточных областях и на побережье морей 8 – 13 градусов,
– сообщили синоптики.
Температура в крупных городах
- Киев +14 – +16;
- Ужгород +15 – +17;
- Львов +16 – +18;
- Ивано-Франковск +15 – +17;
- Тернополь +15 – +17;
- Черновцы +15 – +17;
- Хмельницкий +15 – +17;
- Луцк +15 – +17;
- Ровно +16 – +18;
- Житомир +14 – +16;
- Винница +14 – +16;
- Одесса +13 – +15;
- Николаев +15 – +17;
- Херсон +15 – +17;
- Симферополь +14 – +16;
- Кропивницкий +16 – +18;
- Черкассы +15 – +17;
- Чернигов +14 – +16;
- Сумы +13 – +15;
- Полтава +13 – +15;
- Днепр +13 – +15;
- Запорожье +12 – +14;
- Донецк +11 – +13;
- Луганск +10 – +12;
- Харьков +10 – +12.
Погода на 6 марта / Инфографика Укргидрометцентра / Инфографика Укргидрометцентра