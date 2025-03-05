Укр Рус
24 Канал Новости Украины В каких областях ожидать до +18 градусов, а где будет сильный ветер: прогноз погоды на 6 марта
5 марта, 17:06
2

В каких областях ожидать до +18 градусов, а где будет сильный ветер: прогноз погоды на 6 марта

Ирина Марцияш

В четверг, 6 марта, погода в Украине существенно не изменится. Синоптики не прогнозируют осадков, однако ожидаются значительные порывы ветра.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Смотрите также В Украине ощутимо пригреет: какую самую высокую температуру прогнозируют синоптики

Прогноз погоды на 6 марта

Специалисты объяснили, что 6 марта синоптическая ситуация в Украине не претерпит существенных изменений. Так, ожидается погода без осадков.

Воздушными потоками западного направления к нам будет поступать теплый воздух атлантического происхождения. Ветер при этом в Украине, кроме южной части и большинства западных областей, будет с порывами 15 – 20 метров в секунду.

Температура ночью 1 – 6 градусов тепла, в Карпатах и на Закарпатье 0 – 5 градусов мороза; днем 12 – 17 градусов тепла, в Карпатах, восточных областях и на побережье морей 8 – 13 градусов,
– сообщили синоптики.

Температура в крупных городах

  • Киев +14 – +16;
  • Ужгород +15 – +17;
  • Львов +16 – +18;
  • Ивано-Франковск +15 – +17;
  • Тернополь +15 – +17;
  • Черновцы +15 – +17;
  • Хмельницкий +15 – +17;
  • Луцк +15 – +17;
  • Ровно +16 – +18;
  • Житомир +14 – +16;
  • Винница +14 – +16;
  • Одесса +13 – +15;
  • Николаев +15 – +17;
  • Херсон +15 – +17;
  • Симферополь +14 – +16;
  • Кропивницкий +16 – +18;
  • Черкассы +15 – +17;
  • Чернигов +14 – +16;
  • Сумы +13 – +15;
  • Полтава +13 – +15;
  • Днепр +13 – +15;
  • Запорожье +12 – +14;
  • Донецк +11 – +13;
  • Луганск +10 – +12;
  • Харьков +10 – +12.


Погода на 6 марта / Инфографика Укргидрометцентра / Инфографика Укргидрометцентра