В каких областях ожидать до +18 градусов, а где будет сильный ветер: прогноз погоды на 6 марта

В четверг, 6 марта, погода в Украине существенно не изменится. Синоптики не прогнозируют осадков, однако ожидаются значительные порывы ветра.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Смотрите также В Украине ощутимо пригреет: какую самую высокую температуру прогнозируют синоптики

Прогноз погоды на 6 марта

Специалисты объяснили, что 6 марта синоптическая ситуация в Украине не претерпит существенных изменений. Так, ожидается погода без осадков.

Воздушными потоками западного направления к нам будет поступать теплый воздух атлантического происхождения. Ветер при этом в Украине, кроме южной части и большинства западных областей, будет с порывами 15 – 20 метров в секунду.

Температура ночью 1 – 6 градусов тепла, в Карпатах и на Закарпатье 0 – 5 градусов мороза; днем 12 – 17 градусов тепла, в Карпатах, восточных областях и на побережье морей 8 – 13 градусов,

– сообщили синоптики.

Температура в крупных городах

Киев +14 – +16;

Ужгород +15 – +17;

Львов +16 – +18;

Ивано-Франковск +15 – +17;

Тернополь +15 – +17;

Черновцы +15 – +17;

Хмельницкий +15 – +17;

Луцк +15 – +17;

Ровно +16 – +18;

Житомир +14 – +16;

Винница +14 – +16;

Одесса +13 – +15;

Николаев +15 – +17;

Херсон +15 – +17;

Симферополь +14 – +16;

Кропивницкий +16 – +18;

Черкассы +15 – +17;

Чернигов +14 – +16;

Сумы +13 – +15;

Полтава +13 – +15;

Днепр +13 – +15;

Запорожье +12 – +14;

Донецк +11 – +13;

Луганск +10 – +12;

Харьков +10 – +12.



Погода на 6 марта / Инфографика Укргидрометцентра / Инфографика Укргидрометцентра