Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди на 6 березня

Фахівці пояснили, що 6 березня синоптична ситуація в Україні не зазнає істотних змін. Так, очікується погода без опадів.

Повітряними потоками західного напрямку до нас надходитиме тепле повітря атлантичного походження. Вітер при цьому в Україні, крім південної частини та більшості західних областей, буде з поривами 15 – 20 метрів за секунду.

Температура вночі 1 – 6 градусів тепла, в Карпатах та на Закарпатті 0 – 5 градусів морозу; вдень 12 – 17 градусів тепла, у Карпатах, східних областях та на узбережжі морів 8 – 13 градусів,

– повідомили синоптики.

Температура у великих містах

Київ +14 – +16;

Ужгород +15 – +17;

Львів +16 – +18;

Івано-Франківськ +15 – +17;

Тернопіль +15 – +17;

Чернівці +15 – +17;

Хмельницький +15 – +17;

Луцьк +15 – +17;

Рівне +16 – +18;

Житомир +14 – +16;

Вінниця +14 – +16;

Одеса +13 – +15;

Миколаїв +15 – +17;

Херсон +15 – +17;

Сімферополь +14 – +16;

Кропивницький +16 – +18;

Черкаси +15 – +17;

Чернігів +14 – +16;

Суми +13 – +15;

Полтава +13 – +15;

Дніпро +13 – +15;

Запоріжжя +12 – +14;

Донецьк +11 – +13;

Луганськ +10 – +12;

Харків +10 – +12.



Погода на 6 березня / Інфографіка Укргідрометцентру