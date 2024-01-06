Морозно, гололедица и метели: прогноз погоды на 7 января

6 января 2024, 14:45
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Источник:

Укргидрометцентр

Погода в Украине, 7 января, облачная. Во всех регионах прогнозируют похолодание.

В некоторых регионах Украины – первый уровень опасности, то есть желтый. Там будет налипание мокрого снега, гололедица, метель.

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Какая погода будет в регионах Украины

По всей территории Украины прогнозируют облачную погоду, температура воздуха в среднем снизится на несколько градусов.

На юге днем дождь, ночью осадков не будет. Температура воздуха ночью 2 – 7 градусов тепла, днем – 5 – 10. В Крыму – до 16. Ветер восточный, юго-восточный, до 7 – 12 метров в секунду.

На Севере, а именно в Волынской и Ровенской областях местами небольшой снег. Температура будет морозной – до 7 – 12 градусов в течение суток, в Черниговской и Сумской областях – местами 15 – 20 мороза.

На остальной территории сложные погодные условия: дождь и мокрый снег, гололедица, налипание мокрого снега, метель (днем в большинстве центральных и Донецкой областях сильные осадки). Температура ночью и днем от 1 градуса тепла до 4 градусов мороза,
– рассказали синоптики.

Ветер прогнозируют северо-восточный, 7 – 12 метров в секунду. На Западе, Центре и Востоке Украины – порывы до 15 – 20 метров в секунду. На дорогах повсюду, кроме Юга, гололедица.

Синоптики предупредили, что 7 января в большинстве западных, центральных и восточных областей будет:

  • гололед,
  • налипание мокрого снега,
  • метель,
  • порывы ветра до 15 – 20 метров в секунду.

В центральных и Донецкой областях – дождь и мокрый снег. На дорогах Украины, кроме юга, гололедица.


Предупреждение об опасных метеорологических явлениях / Фото Укргидрометцентр

В Киевской области облачно, местами небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, до 7 – 12 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток снизится до 7 – 12 градусов мороза, в Киеве – до 8 – 10 градусов мороза.

Также синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях в Киевской области.

7 января на дорогах гололедица. Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц. И уровень опасности,
– предупредили синоптики.

Какая погода в городах Украины

  • Киев – -10...-8
  • Ужгород – +6...+8
  • Львов – -3...-1
  • Ивано-Франковск – 0...-2
  • Тернополь – -3...-1
  • Черновцы – -1...+1
  • Хмельницкий – -3...-1
  • Луцк – -9...-7
  • Ровно – -10..-8
  • Житомир – -10...-8
  • Винница – -3...-1
  • Одесса – +7..+9
  • Николаев – +7...+9
  • Херсон – +7...+9
  • Симферополь – +13..+15
  • Кропивницкий – 0...-2
  • Черкассы – -4...-2
  • Чернигов – -11...-9
  • Сумы – -13...-11
  • Полтава – -4...-2
  • Днепр – +2...+4
  • Запорожье – +7...+9
  • Донецк – +1...+3
  • Луганск – -3...-1
  • Харьков – 0...-2


Прогноз погоды на 7 января / Фото Укргидрометцентр.

Автор: Діана Квасневська