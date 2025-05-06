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24 Канал Новости Украины В каких областях будут дожди, а где ожидать грозу: прогноз погоды на 7 мая
6 мая, 15:12
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В каких областях будут дожди, а где ожидать грозу: прогноз погоды на 7 мая

Ирина Марцияш

В среду, 7 мая, в Украине будет облачно с прояснениями. Кое-где ожидаются дожди и грозы.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

 

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Погода на 7 мая

В среду, 7 мая, прогнозируют кратковременные дожди, на юге и юго-востоке страны днем местами грозы. Только ночью в Приазовье и Крыму, днем в большинстве западных и северных областей будет без осадков.
 
Ветер будет северо-восточный (в южной и восточной частях юго-западный), его порывы будут достигать 5 – 10 метров в секунду.

Температура в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях ночью 4 – 9 градусов тепла, днем 13 – 18 градусов; на остальной территории ночью 8 – 13 градусов, днем 17 – 22 градуса, на юго-востоке страны до 25 градусов.

Температура в крупных городах

  • Киев +15 – +17
  • Ужгород +14 – +16
  • Львов +13 – +15
  • Ивано-Франковск +13 – +15
  • Тернополь +12 – +14
  • Черновцы +13 – +15
  • Хмельницкий +14 – +16
  • Луцк +13 – +15
  • Ровно +13 – +15
  • Житомир +14 – +16
  • Винница +15 – +17
  • Одесса +17 – +19
  • Николаев +17 – +19
  • Херсон +20 – +22
  • Симферополь +21 – +23
  • Кропивницкий +14 – +16
  • Черкассы +15 – +17
  • Чернигов +14 – +16
  • Сумы +13 – +15
  • Полтава +17 – +19
  • Днепр +18 – +20
  • Запорожье +21 – +23
  • Донецк +21 – +23
  • Луганск +21 – +23
  • Харьков +17 – +19


Погода на 7 мая / Карта Укргидрометцентра