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24 Канал Новости Украины Шквали, град, грози, дощі та спека до +37: прогноз погоди на 8 червня
7 июня, 14:31
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Шквалы, град, грозы, дожди и жара до +37: прогноз погоды на 8 июня

Маргарита Волошина

Погода в Украине в воскресенье, 8 июня, будет жаркой, будет наблюдаться переменная облачность. В то же время в части областей будут сильные порывы ветра, осадки и град с грозой.

По сравнению с прошлыми днями для части областей столбики термометров будут еще выше. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

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Какой будет погода в Украине

По данным синоптиков, ночью на северо-западе страны, днем в западных, Житомирской и Винницкой областях будут кратковременные дожди и грозы. Днем в отдельных районах возможны град, шквалы от 15 до 20 метров в секунду.

В то же время в других регионах синоптики осадков не прогнозируют. Ветер будет двигаться в основном в юго-западном направлении со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Температура по Украине будет высокой.

Температура ночью будет от 17 до 22 градусов тепла, днем будет колебаться от 29 до 34 градусов тепла. На юго-востоке страны местами сильная жара от 35 до 37 градусов тепла. В северо-западной части 23 – 28 градусов тепла.

Погода в областных центрах

  • Киев +32...+34;
  • Ужгород +28...+30;
  • Львов +25...+27;
  • Ивано-Франковск +28...+30;
  • Тернополь +29...+31;
  • Черновцы +28...+30;
  • Хмельницкий +28...+30;
  • Луцк +25...+27;
  • Ровно +25...+27;
  • Житомир +27...+29;
  • Винница +29...+31;
  • Одесса +29...+31;
  • Николаев +31...+33;
  • Херсон +32...+34;
  • Симферополь +32...+34;
  • Кропивницкий +31...+33;
  • Черкассы +31...+33;
  • Чернигов +31...+33;
  • Сумы +31...+33;
  • Полтава +31...+33;
  • Днепр +33...+35;
  • Запорожье +32...+34;
  • Донецк +33...+35;
  • Луганск +33...+35;
  • Харьков +32...+34.


Прогноз погоды на 7 июня 2025 года / Фото Укргидрометцентра