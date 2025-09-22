На Прикарпатье зафиксировали температурные рекорды
- 21 сентября в Ивано-Франковске, Коломые и Яремче зафиксированы температурные рекорды: 28,7°C, 28,8°C и 29,5°C соответственно.
- 22 сентября на метеостанции Пожежевская температура достигла 21°C, превзойдя рекорд 2003 года в 19,5°C.
Метеорологи 21 сентября зафиксировали температурные рекорды в трех городах Ивано-Франковской области. 22 сентября – на метеостанции Пожежевская.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Ивано-Франковский областной центр по гидрометеорологии.
Каких показателей достигла температура на Прикарпатье?
По данным синоптиков, На Пожежевской 22 сентября температура воздуха составляла 21 градус тепла. Ранее максимальную температуру в тот день фиксировали в 2003 году, и она тогда поднялась до 19,5 градуса тепла.
Кроме этого, метеорологи зафиксировали температурные рекорды в трех городах области 21 сентября:
- в Ивано-Франковске - 28,7 градуса тепла;
- в Коломые - 28,8 градуса тепла;
- в Яремче - 29,5 градусов тепла.
Предыдущие максимальные температуры в этих городах в 2003 году составляли:
- в Ивано-Франковске – 28,6 градусов тепла;
в Коломые - 28,1 градуса тепла;
в Яремче - 28,1 градуса тепла.
Какой будет погода на ближайшей неделе?
По данным синоптика Игоря Кибальчича, в начале недели (22 – 28 сентября) ожидается теплая и сухая погода благодаря антициклону, но со среды, 24 сентября, ожидается резкое похолодание из-за арктической воздушной массы.
Ожидается, что с середины недели пройдут кратковременные дожди и возможны заморозки, температура днем опустится до +10...+17, а на выходных сохранится прохладная погода без осадков.