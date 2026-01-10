Дожди или снег и мороз: какая погода ожидает Юг Украины в ближайшие дни

На Юге и Юго-Востоке Украины в ближайшие дни ожидается облачная погода с осадками. Порывы ветра могут затруднять передвижение.

В ближайшие дни погода должна улучшиться. Об этом 24 Каналу в интервью рассказала представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Какой будет погода на Юге Украины в ближайшие дни?

В течение 10 – 11 января там прогнозируют умеренный мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега и гололед. Порывы ветра могут затруднять передвижение, особенно на дорогах, поэтому водителям и пешеходам советуют быть осторожными.

Снегопады в регионе будут способствовать более мягкой температуре воздуха – сильных морозов не ожидается.

Там отдельно идет свой процесс: наблюдается атмосферный фронт. Даже образование локального циклона может быть, местами налипание мокрого снега, гололед. Поэтому надо внимательно следить за предупреждениями на местах,

– сказала Наталья Птуха.

Синоптики отмечают, что 12 января осадки постепенно будут прекращаться, и погодные условия улучшатся. Однако в период снегопадов стоит внимательно следить за местными сообщениями о состоянии дорог и безопасности передвижения.

Что известно о непогоде, которая бушует в Украине?