Синоптики прогнозируют сильный ветер на Львовщине

На вторник, 17 декабря, во Львове прогнозируют сильные порывы ветра. Мэрия города призывает горожан быть осмотрительными.

Во Львове ожидаются порывы западного ветра со скоростью 15 – 20 метров в секунду. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

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Какой будет погода на Львовщине

Вследствие сильного ветра в городе и области объявлен первый (желтый) уровень опасности. У Львовском городском совете призывают горожан быть осторожными и в случае возникновения каких-либо непредвиденных ситуаций звонить на "Горячую линию" города.

В области ночью температура воздуха будет колебаться от 2 до 7 градусов тепла, днем – от 4 до 9 градусов тепла. Во Львове ночью будет от 4 до 6 градусов тепла, а в течение дня – от 6 до 8 градусов тепла.

Сильный ветер на 17 декабря прогнозируют и в Киеве. У столице объявлено штормовое предупреждение с желтым уровнем опасности из-за возможных порывов ветра со скоростью до 15 – 18 метров в секунду.

В КГГА призывают жителей города соблюдать правила безопасности, плотно закрывать окна и двери, а также не оставлять машины под деревьями, рекламными щитами или электрическими столбами.