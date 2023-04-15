Какая будет погода на Пасху в Украине: прогноз погоды на 16 апреля
Источник:Укргидрометцентр
Традиционно на Пасху ночью будет дождь. Днем осадки тоже будут, однако синоптики обещают, что незначительные.
Ветер в Украине будет преимущественно юго-восточный, 7 – 12 метров в секунду. Преимущественно на улице облачно, но с прояснением.
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Прогноз погоды на 16 апреля.
В западных, Одесской и Николаевской областях ночью и в большинстве северных и центральных областей выпадет небольшой, местами умеренный дождь. На остальной территории существенных осадков не будет.
Температура ночью в среднем будет колебаться в пределах 3-8 градусов тепла, только в восточной части и в Карпатах 0-5 градусов. Днем украинцев температура порадует, синоптики прогнозируют 11 – 16 градусов, а на Закарпатье и в Крыму до +20.
Прогноз погоды в Киевской области
В Киеве и Киевской области будет облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, однако днем без существенных осадков. Температура по области ночью 3 – 8 градусов тепла, днем 11 – 16 градусов тепла. В Киеве же ночью будет 6 – 8 градусов тепла, днем 13 – 15 градусов.
Погода днем в воскресенье в областных центрах
- Киев – +13…+15
- Ужгород – +18…+20
- Львов – +17…+19
- Ивано-Франковск – +15...+17
- Тернополь – +15...+17
- Черновцы – +16...+18
- Хмельницкий – +15...+17
- Луцк – +14…+16
- Ровно – +15...+17
- Житомир – +13...+15
- Винница – +14…+16
- Одесса – +12...+14
- Николаев – +15...+17
- Херсон – +14...+16
- Симферополь – +17...+19
- Кропивницкий – +13...+15
- Черкассы – +13...+15
- Чернигов – +11...+13
- Сумы – +10...+12
- Полтава – +12...+14
- Днепр – +13...+15
- Запорожье – +15...+17
- Донецк – +13...+15
- Луганск – +11...+13
- Харьков – +12...+14