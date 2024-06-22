Пол Украины накроет сильный ливень с грозой: какой будет погода в воскресенье 23 июня

В воскресенье, 23 июня, почти по всей Украине пройдут мощные дожди. Исключения составят лишь отдельные регионы.

Если 22 июня небо умывалось слезами только на Западе, то 23 июня оно будет плакать также и в других областях нашей страны. Тем временем температура воздуха будет продолжать держаться на очень высоком уровне.

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Где будет заливать больше всего

По прогнозам синоптиков, ливень продержится в западных областях до завтра. В то же время кратковременный дождь с грозой пройдет также на Севере, Северо-Востоке и Центре. Пострадают от большого количества осадков такие города, как Киев, Харьков, Чернигов, Сумы, Днепр.

Без осадков воскресенье пройдет только для Херсонщины, Николаевщины, Одесской области, Запорожье, Донецкой области, Луганщины, Крыма и Волыни.

Кроме того, в отдельных районах Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской и Черниговской областей днем будут град и шквалы ветра 15 – 20 метров в секунду.

Где жарче всего

Температурными лидерами 23 июня выступят центральные, южные и восточные регионы. Там температура воздуха будет колебаться от 29 до 33 градусов тепла.

Так, показатель в 33 градуса термометр покажет на Николаевщине, Херсонщине, Днепропетровщине и Кировоградщине.

В то же время средняя температура по всей Украине составит 24 – 26 градусов тепла.

Какая температура в областных центрах

Киев +24...+26

Ужгород +24...+26

Львов +23...+25

Ивано-Франковск +21...+23

Тернополь +23...+25

Черновцы +24...+26

Хмельницкий +23...+25

Луцк +23...+25

Ровно +23...+25

Житомир +25...+27

Винница +28...+30

Одесса +30...+32

Николаев +31...+33

Херсон +31...+33

Симферополь +31...+33

Кропивницкий +31...+33

Черкассы +29...+31

Чернигов +25...+27

Сумы +25...+27

Полтава +29...+31

Днепр +31...+33

Запорожье +30...+32

Донецк +29...+31

Луганск +27...+29

Харьков +25...+30

Прогноз погоды на 23 июня / Фото Укргидрометцентр