Погода на выходные 10 – 11 июля: жара не будет отступать, воздух прогреется до +34 градусов
Источник:Укргидрометцентр
Синоптики прогнозируют 10 – 11 июля в Украине жаркую погоду. Столбики термометров местами будут достигать +34 градусов. Дожди возможны только в западных областях.
Всю Украину охватила настоящая летняя жара – с высокими температурами и палящим солнцем.
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Прогноз погоды на субботу, 10 июля
В субботу горячее всего будет на Востоке и Юге – +31... +34 градуса, на жителей западных областей ожидает немного более свежая погода – +28... +31 градус.
Везде будет светить солнце, дожди и грозы возможны лишь в нескольких областях:
- Закарпатской,
- Львовской,
- Волынской,
- Ивано-Франковский,
- Тернопольской.
Прогноз погоды на 10 июля / Скриншот с сайта Укргидрометцентра
Прогноз погоды на воскресенье, 11 июля
В воскресенье жара сохранится, а температура воздуха останется почти неизменной. Зато осадки покинут несколько областей. Дожди могут пройти только на Прикарпатье и Львовщине.
Прогноз погоды на 11 июля / Скриншот с сайта Укргидрометцентра
Из-за жары будет пожарная опасность
Синоптик Наталья Диденко сообщила, что в Украину пришел антициклон, который обеспечит почти по всей территории Украины погоду без дождей. По ее словам, жара сохранится до конца следующей недели. А ближайший дождь будет освежать украинцев уже 12 июля.
Однако в ближайшие выходные украинцам следует помнить о росте пожарной опасности.